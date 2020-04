www.radinrue.com le XVIII - IV - MMXX, 23:45, par : Justyn Wallône,

Alors qu’à Kiev l’air respiré est infect, la Pologne répond à de nombreuses fausses information qui circulent sur internet déclarant qu’elle serait exposée aux radiations suite à cet incendie qui touche son voisin Ukrainien.

Le ministre polonais du climat, Michał kurtyka a démenti les fausses informations qui déclaraient que la Pologne serait touchée par le nuage. En réalité ce dernier à quitté l’Ukraien en touchant les pays du sud et a atteint aujourd’hui la Corse en France.

LA fumée si elle n’a pas touchée la Pologne est passée en effet par le sud de l’Europe. Une modélisation de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire montre comment les vents ont poussé la fumée de moins en moins concentrée en radioactivité jusqu’en France. Selon les estimations de l’Institut, ces masses d’air légèrement radioactives ont atteint le territoire français aux alentours du 7 avril. Sept jours plus tard, au moment où la note d’information allait sortir, elles en recouvraient toujours la moitié. D’après les mêmes observations, l’impact résultant de l’inhalation de la radioactivité transportée par les masses dans l’air arrivant en France devrait être “insignifiant”.

La plupart des pays européens semblent donc minimiser l’impact de ce nuage. Toutefois l’expérience invite tout de même, on peut nous l’accorder à la méfiance, et en tous cas à faire attention, sur ce plan, avec le Covid-19 en plus, les précautions semblent on ne peut plus complexes à prendre... L’IRSN explique cette vidéo ainsi : Le triangle rouge représente le lieu des incendies, l’heure est en UTC.

Le rejet utilisé a été évalué par modélisation inverse (exploitation des mesures disponibles) sur la période du 3 au 12 avril 2020, la simulation de la dispersion des masses d’air se poursuit jusqu’au 14 avril 2020.

A Kiev un grand smog a enveloppé la capitale de l’Ukraine et sa région. Le Bureau de Presse de Kiev et de l’Administration de la Ville, contacté par RADIN RUE a fait savoir que la région souffre de 37 incendiies majeurs, d’où ce smog mais l’institution nationale déclare que les radiations liées au feu majeur de la région de Tchernobyl n’apporte pas des normes de radiations inquiétantes au niveau de la capitale.

