Catholic Mission Australie, la Direction nationale des Œuvres pontificales missionnaires d’Australie, a annoncé une collaboration immédiate avec la Société de Saint Vincent de Paul afin d’offrir une contribution concrète dans l’œuvre de coopération et de solidarité visant à répondre à l’urgence nationale constituée par les incendies qui, depuis septembre dernier, dévastent l’habitat naturel de la nation.

« Il s’agit d’un massacre infini, sans précédents, d’une véritable catastrophe environnementale dont on estime qu’elle a brulé une zone de plus de 84.000 Km2 » affirme une note de Catholic Mission envoyée à l’Agence Fides.

Pour faire face à la crise, les Evêques d’Australie, outre à promouvoir une collecte de fonds au niveau mondial, ont voulu prédisposer un plan national qui implique toutes les communautés catholiques. Les Œuvres pontificales missionnaires sont depuis toujours, par vocation, tournées vers les besoins des communautés au-delà des frontières mais « nous reconnaissons qu’il est difficile de se concentrer sur les besoins de l’étranger lorsqu’en Australie est en cours une crise sans précédents » a affirmé le Père Brian Lucas, Directeur national de Catholic Mission.

C’est pourquoi les Œuvres pontificales missionnaires sensibilisent leurs donateurs et bienfaiteurs afin qu’ils contribuent aujourd’hui aux nécessités des populations d’Australie. « Nous avons de nombreux bienfaiteurs dans les Diocèses de tout le pays gravement touchés. Il est de notre devoir d’offrir une réponse missionnaire et de permettre également à ceux qui veulent accorder la priorité à leurs amis, leurs familles et leurs compatriotes australiens touchés par ces incendies de forêt dévastateurs » poursuit la note du Père Lucas.

« Les communautés sises le long de la côte méridionale luttent avec grandes difficultés. De nombreuses personnes, des Paroisses locales aux célébrités, se sont rassemblées pour soutenir ceux qui ont tout perdu. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir » indique David Harrison, Directeur diocésain de Catholic Mission à Wollongong, zone elle aussi dévastée.

L’organisation missionnaire confirme cependant que les plans d’urgence s’adressant à la situation australienne n’interrompront pas la distribution des fonds et les projets déjà mis en place en Afrique, en Asie et dans le Pacifique par les Œuvres pontificales missionnaires d’Australie. « Nous reconnaissons la gravité de la situation locale mais nous devons aussi respecter notre mission, en demeurant engagés dans les communautés qui ont un grand besoin dans le monde entier » conclut le Père Lucas.

