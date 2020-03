« La situation actuelle constitue pour nous catholiques un moment permettant de donner un exemple de foi, d’espérance et de charité alors que se répandent l’angoisse et l’incertitude, en particulier au travers de nos pratiques de Carême. Je recommande, à chaque rencontre liturgique, une intention de prière particulière pour la fin du corona virus et pour toutes les personnes touchées et nous nous en remettons à votre prière personnelle, à l’abnégation et à la charité »

www.radinrue ;com le IX - III - MMXX, 14:15, avec Fides.

C’est ce qu’affirme S.Exc. Mgr Paul Hinder OFM Cap., Vicaire apostolique d’Arabie méridionale, dans une lettre adressée au clergé et aux laïcs du Vicariat.

Le Vicaire apostolique rappelle la prière de la Messe, lorsque le prêtre dit : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ».

Mgr Hinder rappelle aux fidèles que « les autorités du gouvernement des EAU ont adopté des mesures efficaces pour réduire au maximum le risque de diffusion du corona virus » et que donc « il ne faut pas être excessivement alarmés ou céder à la panique ». Exhortant les fidèles à prendre les précautions établies pour limiter les risques, il affirme : « Cela est nécessaire, à cause de notre situation singulière d’Eglise migrante, avec des fidèles qui se déplacent à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour des motifs professionnels et personnels ».

Le Vicaire apostolique a en outre émané des lignes directrices spéciales à observer dans toutes les églises qui ont effet du 6 mars au 2 avril 2020. Les fidèles présentant de gros rhumes ou d’autres maladies sont invités à rester chez eux. Il est par ailleurs établi que les personnes doivent recevoir la Sainte Communion sur la main. Dans toutes les églises, devront être mis à disposition des distributeurs de solution pour désinfecter les mains. Les rencontres de catéchisme sont suspendues et, au cours de la Messe, le signe de paix ne prévoit plus la poignée de main comme expression. Tous les groupes et les différentes communautés sont invités à annuler les rassemblements et pèlerinages nationaux et internationaux.

/ fides - AG-PA — rr