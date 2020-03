Le virus COVID-19 s’étend sur la France et cet après-midi ce sont 257 cas qui sont déclarés. Le nombre des personnes touchés est en croissance continuelle et peu à peu les français attendent le niveau d’alerte 3, qui pour le moment n’est pas annoncé par la France.

En Europe la France fait partie du top 3 des pays les plus touchés par le coronavirus et comptabilise déjà 257 cas, mais contrairement à de nombreux pays l’Etat stagne en niveau 2 et la population continue d’être largement brassée sur la quasi totalité du territoire. L’état va réquisitionner les stocks de masques fabriqués en France, ils seront répartis en pharmacie sur l’ensemble de l’hexagone et seront destinés aux médecins généralistes.

De nombreux français se demandent quand le stade 3 sera annoncé par l’Etat. D’autant plus que si on en croit le ministre de la santé Olivier Véran (mardi sur la chaîne d’actualité BFMTV) "Le stade 3, c’est le stade de l’épidémie, c’est le stade au cours duquel vous faites le constat que le virus circule et qu’il est transmissible sur l’ensemble du territoire", nous sommes déjà dans ce contexte, toutes les régions françaises étant touchées et on ne freine plus l’extensionnalité du Covid-19 mais on tente de l’atténuer.

Alors quand le stade 3 sera annoncé il faut s’attendre aux fermetures des écoles, au restriction de circulation des transports publics ( au moins dans certaines zones) au lancement partout où cela est possible du travail à domicile ...

En réalité les modalités concrètes d’un tel niveau d’alerte n’ont pas été publiées par le gouvernement, mais une base existe : celle qui fut élaborée pour la grippe H1N1.

En Italie la décision de fermer l’ensemble des écoles jusqu’à la mi-mars est très sérieusement envisagée et elle devrait être décidé très rapidement selon de nombreux observateurs. Des mesures drastiques ou de bons sens selon les opinions, des mesures qui commencent à ouvrir un débat en France notamment vis à vis des municipales.

Ailleurs dans le monde, cet après-midi Israël a imposé de mettre en quarantaine les passagers en provenance de France, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse et Autriche. "On va demander à toutes les personnes qui arrivent de France, d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne et d’Autriche, et aux Israéliens qui viennent de là-bas d’entrer en isolement", a déclaré M. Netanyahu lors d’une conférence de presse au ministère de la Santé à Jérusalem.

Alors que la Pologne vient de diagnostiquer son premier cas, elle prépare également des décisions pour contrer l’expansion du virus qui aurait été importé par un homme en provenance d’Allemagne. Certains hôpitaux polonais ont interdit les visites, il s’agit de quelques établissements situés dans les villes de Kielce, Gdańsk, Słubice, Varsovie, Katowice et Białystok (liste non exhaustive).

