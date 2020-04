C’est avec une émotion profondément sincère que nous apprenons le décès d’un très grand Artiste : Daniel Bevilaqua, alias CHRISTOPHE. Un de nos journalistes a eu le grand bonheur d’avoir pu échanger avec Christophe, notamment lors de la sortie de l’artiste d’un de ces Concerts.... Christophe a rejoint Notre Seigneur le 16 avril 2020 à 74 ans et sans que cela soit annoncé par sa famille la cause du décès est le Covid-19...

www.radinrue.com le XVII - IV - MMXX, 14h45, par Benjamin Pyrz,

Christophe, ’Daniel Bevilacqua / dans son Etat Civil / est né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge d’une grande famille Italienne, c’est son grand-père qui vient du Frioul qui arrive en France en 1891 étant spécialisé dans les entretiens et aérations des cheminées Baptiste Bevilacqua, s’installe à Juvisy en faisant dans sa suite arriver de nombreux autres compatriotes pour travailler auprès de lui. Georges Jacques Bevilacqua, tient une entreprise d’installation de chauffage central, c’est le père du chanteur Christophe, quant à sa maman elle sera couturière.

Christophe a eu deux enfants, une fille et un garçon, de deux mamans différentes.

C’est sans conteste avec ALINE, une chanson des années sixties, que le Chanteur perce sur la scène nationale (1965). Ce succès incontestable lui fait gagner une somme énorme, qu’il mettra trois ans à percevoir car un procès pour plagiat lui est opposé. Il gagnera ce procès qui lui reconnaîtra l’intégralité in nomine des Droits de créations et d’auteurs du titre. Il connaît d’autres grands succès en 1973 et 1974 avec Les Paradis perdus et Les Mots bleus, deux albums écrits avec Jean-Michel Jarre, ainsi qu’avec le titre Succès Fou en 1983. Son album pop rock Le Beau Bizarre (1978) est salué par la critique. Son dernier album est sortit en 2020 ; dont le morceau remixé comme il aimait à le faire, avec Laeticia Casta, un "must" : une reprise de sa propre chanson DAISY : Voir Vidéo ci-dessous.

CHRISTOPHE nous a quitté, à la sortie d’un concert privé en 1996, je lui ai demandé rapidement : "Pourquoi Christophe et non pas Daniel ?", il m’a regardé avec beaucoup d’attention... Il m’a dit alors : "Elle est bizarre cette question", dans la foule qui se pressait autour de nous je lui glisse : "je suis journaliste dans un magazine Catholique : Radin rue (internet n’existait quasiment pas alors), et pour moi, vous êtes pour la musique ce que Guy Gilbert est pour l’Eglise" / Silence / ... 40 longues secondes ... il me regarde longuement et répond presque timidement : "je vais te dire... ma grand-mère savait que j’aimais les automobiles puissantes, et j’ai reçu d’elle un patron, un SAINT patron - insiste t’il sur le mot SAINT, c’est le patron des conducteurs, de ceux qui sont au volant : Christophe... le saint"....

Que Dieu t’accueille dans son Paradis RETROUVÉ Christophe ! Nous t’aimons !

radinrue.com