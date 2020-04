Les archéologues ont découvert le visage d’un jeune homme peint dans l’abside d’une ancienne église israélienne, l’une des plus anciennes au monde. Selon eux, il s’agirait d’une représentation de Jésus.

Les archéologues ont fait une découverte pour le moins étonnante dans un baptistère de l’ancien village de Shivta, au sud d’Israël. Sur le dôme de pierre surplombant la cuve baptismale, un visage est dessiné. Tout juste visible à cause de l’érosion et des intempéries, il dépeint un jeune homme aux cheveux frisés et au long nez. Pas de barbe pour Jésus que les chercheurs pensent avoir reconnu dans cette peinture ancienne.



Le visage n’est pas simple à distinguer au premier abord. Les quelques pigments rouges ornant encore la surface du dôme de pierre endommagé par le temps avaient déjà été remarqués par les archéologues dans les années 1920, toutefois, le mauvais état de conservation du motif avait eu tôt fait de le faire tomber dans l’oubli. Selon Emma Maayan-Fanar, spécialisée en histoire de l’art, c’est un véritable coup de chance qui l’amène à sortir à nouveau des oubliettes.

« J’étais là au bon moment, au bon endroit, la lumière tombait au bon angle, et soudain, j’ai vu des yeux , raconte-t-elle, C’était le visage de Jésus à son baptême, en train de nous contempler. »

Imberbe, le jeune homme est dépeint avec un visage ovale encadré d’une masse épaisse de cheveux frisés et doté d’un long nez surplombant une bouche fine. Une représentation bien différente de celle que nous avons l’habitude de voir...

