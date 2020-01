Il est une certitude bien établie est que le marasme dans lequel se débat la Libye n’est point politique mais plutôt sécuritaire en raison de la prolifération des armes et de la tyrannie des truands et des jihadistes de DAESH mais aussi et surtout gazo-pétrolière et ce, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.