le XII - XII - MMXIX, 14h59

★ Désormais on sait, les études le prouvent, les médecins alertent et les médias commencent à diffuser l’information que le fait de se frotter les yeux demeure un danger pour vos yeux.

C’est le Professeur Damien Gatinel qui est l’hérault du combat contre le frottement des yeux du moins en France et au Canada.

Le Docteur Gatinel explique ainsi que "Les séquences acquises en imagerie IRM dynamique sont édifiantes, et révèlent l’importance du traumatisme oculaire infligé par les frottements, non seulement aux cornées mais aux globes oculaires et aux structures orbitaires… J’ai rédigé un article pour expliciter ce concept physiopathologique à l’origine du kératocône : les frottements oculaires chroniques et répétés sont la cause primitive, nécessaire et suffisante, c’est à dire la condition sine qua non pour le kératocône : pas de frottements, pas de kératocône (« no rub, no cone »). L’article du Docteur Gatinel peut être compulsé ici en format PDF.

Le kératocône est la cause première de la myopie. Pour le soigner il faut passer par la chirurgie, une telle intervention coûte à peu près 1500 euros par œil ...

