Du 23 au 26 novembre prochain, le Saint-Père se rendra au Japon, deuxième et dernière étape, après la Thaïlande, de son 32e voyage apostolique. Il encourage les Japonais sur le chemin de la paix et de la protection de toute vie humaine, soulignant notamment qu’« employer les armes nucléaires est immoral ».

Tokyo, Hiroshima et Nagasaki seront les grandes étapes de la visite du Souverain Pontife sur l’archipel nippon. François visitera ces lieux en messager de paix et promoteur de la réconciliation et du respect de la vie.

Voici une traduction de l’intégralité de son message au peuple japonais :

Chers amis,

Alors que je prépare ma visite prochaine au Japon, je voudrais vous adresser ces paroles d’amitié.

Le thème choisi pour ma visite est “Protéger toute la vie”. Cet instinct fort qui résonne dans notre cœur, de défendre la valeur et la dignité de chaque être humain, revêt une importance particulière face aux menaces concernant la coexistence pacifique que le monde doit affronter aujourd’hui, spécialement dans les conflits armés. Votre pays est conscient de la souffrance causée par la guerre.

Avec vous je prie pour que le pouvoir destructeur des armes nucléaires ne se déchaîne jamais plus dans l’histoire de l’humanité. Employer les armes nucléaires est immoral. Vous savez aussi combien est importante cette culture du dialogue, de la fraternité, spécialement entre les différentes traditions religieuses, qui peuvent aider à surmonter les divisions, à promouvoir le respect de la dignité humaine et à avancer dans le développement intégral de tous les peuples.

Je suis certain que ma visite vous encouragera sur le chemin du respect mutuel et de la rencontre qui conduit à une paix sûre, qui dure dans le temps, qui ne revient pas en arrière. La paix a ceci de beau : quand elle est réelle, elle ne recule pas ; on la défend avec les dents.

J’aurai aussi l’occasion d’apprécier cette grande beauté naturelle qui caractérise votre nation et d’exprimer le désir partagé de promouvoir, de renforcer la protection de cette vie qui inclut la terre, notre maison commune et que d’une manière si belle votre culture symbolise avec les cerisiers en fleurs.

Je sais que beaucoup de personnes travaillent en ce moment pour préparer ma visite. Je vous remercie sincèrement pour ces efforts. Et avec l’espoir que ces journées où nous serons ensemble soient riches en grâce et en allégresse, je vous assure de ma prière solidaire, pour tous et pour chacun de vous. Et je vous demande, s’il vous plaît, de prier aussi pour moi. Merci beaucoup.

