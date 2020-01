Le collège Saint Padre Pio a été créé en 2004 par des parents soucieux de transmettre à leurs enfants un enseignement intégrant la foi, la personnalité et l’intelligence. Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, gardent une place privilégiée au sein de l’établissement. Directeur et professeurs veulent que chaque élève, en accord avec ses parents, refuse les compromissions de la facilité et du « faire comme tout le monde » et trouve le chemin personnel qui mène à Dieu. Le samedi 1er Février 2020 de 10 heures à 16 heures il vous ouvre ses portes !

SAINT PADRE PIO est un collège à taille humaine qui depuis quinze ans est porteur des valeurs intellectuelles, morales et spirituelles auxquelles les parents fondateurs tenaient et qui comme un héritage se poursuivent au travers de chaque nouvelle génération.

L’ensemble des professeurs s’attache à transmettre à chacun des élèves les connaissances, l’esprit d’analyse, la rigueur et la volonté de bien faire. Tant dans les matières littéraires et artistiques que dans les matières plus scientifiques, nos élèves acquièrent un très bon niveau d’instruction, apprennent à exprimer leur pensée, forment leur intelligence à la réflexion, au raisonnement.

La JOURNÉE PORTES OUVERTES du Samedi 1er Février 2020 est une occasion pour chaque parent qui recherche un enseignement de qualité, avec une véritable transmission des racines dont ont besoin nos enfants, de découvrir le collège et de prendre une décision pour l’avenir de leurs garçon ou fille.

Fondement du collège Saint Padre Pio, la Foi catholique qui éclaire les consciences, guide les aspirations vers le bien et le beau ; loin de nous détourner des sciences, elle nous permet au contraire de comprendre la grandeur de la Création et de comprendre l’élévation de l’Homme à travers toutes ses œuvres littéraires et son désir de comprendre les lois scientifiques et mathématiques qui régissent le monde tel que Dieu l’a créé.

Vous cherchez un Collège qui place la Personne Humaine en avant dans la Tradition Catholique, n’hésitez pas à vous rendre à ces Portes Ouvertes, cela vous permettra de découvrir un environnement Familial et Chrétien qui porte l’Enseignement comme un étendard en quête active de la réussite humaine de vos enfants.

PORTES OUVERTES, Collège Saint Padre Pio ; le samedi 1er Février 2020, de 10h à 16h - 36 rue de la Grande Ceinture, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Tel : 01 55 96 38 06

