Une note du secrétariat patriarcal met en cause en particulier le quotidien turc Akşam et en particulier son article du 2 janvier reportant des jugements âpres émis par le nouveau Patriarche arménien apostolique de Constantinople à l’égard de l’ensemble de la diaspora arménienne, en affirmant que les communautés arméniennes de la diaspora n’ont « rien en commun avec les arméniens demeurés en Turquie » et qu’elles vivent « avec 100 ans de retard » - référence implicite à la mémoire du Génocide arménien, cultivée par les arméniens du monde entier. La rectification provenant du secrétariat patriarcal – indique Agos, journal bilingue turc arménien publié à Istanbul – soutient que les affirmations du nouveau Patriarche arménien apostolique de Constantinople ont été reportées de manière non précises et trompeuse, en forçant les contenus et déformant des considérations nuancées et articulées avec l’ajout d’interpolations à attribuer seulement à l’auteur de l’article.

Les déclarations attribuées au Patriarche arménien apostolique de Constantinople – e publiées le 2 janvier par le quotidien nationaliste turc Akşam – étaient en effet fatalement destinées à provoquer des polémiques. Dans ces déclarations, en effet, il semblait vouloir insister sur la distance entre le Patriarcat arménien apostolique de Constantinople et les milieux de la diaspora arménienne qui transmettent de génération en génération en tant que facteur identitaire la mémoire des massacres subis par les arméniens en Anatolie en 1915. « Nous sommes restés sur cette terre après ces événements – a ajouté le Patriarche arménien apostolique de Constantinople. Nous avons choisi de vivre avec le reste de la population alors que la diaspora est restée ancrée dans le siècle passé ».

Le processus électoral ayant porté au choix du nouveau Patriarche arménien apostolique de Constantinople a été difficile et caractérisé par des controverses destinées à avoir des suites à l’avenir, notamment à cause de personnalismes ecclésiastiques et d’interférences de la part des autorités séculaires locales.

Déjà en février 2018, le bureau du gouverneur d’Istanbul avait annulé le processus déjà lancé s’appuyant sur le fait que le Patriarche arménien apostolique de Constantinople, Mesrob II Mutafyan, même s’il était incapable de remplir sa charge, était toujours vivant et ne pouvait donc pas être remplacé. Plus récemment, des polémique avaient été provoquées par le décret du Ministère de l’Intérieur turc qui avait réduit le nombre des candidats aux seuls Archevêques résidant en Turquie, excluant l’éventuelle candidature de prélats du Patriarcat résidant à l’étranger. L’organe de presse Agos, publié à Istanbul en arménien et en turc, dédiait à l’élection du Patriarche arménien apostolique de Constantinople un éditorial non privé de passages polémiques quelques heures seulement avant l’élection, relevant que les deux Archevêques Maaalyan et Ateşyan « avaient poursuivi leurs campagnes respectives » sans tenir compte des préoccupations et du malaise exprimés par la communauté locale suite à l’exclusion des candidats résidant hors de Turquie, un modus operandi qui, selon Agos, pourrait avoir au fil du temps des conséquences négatives sur la condition et le cheminement du Patriarcat arménien apostolique de Constantinople.

Fides, RR