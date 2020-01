Alors que mardi prochain se tiendra l’examen au Sénat du projet de loi de bioéthique, qui souhaite ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux lesbiennes et femmes célibataires, ceux qui veulent que chaque enfant ai droit à un Père et une Mère, comme la nature le donne à chaque humain, par milliers se sont opposées à cette loi telle quelle est actuellement écrite lors d’une géante manifestation dans les rues de Paris ce dimanche 19 janvier.

La manifestation qui a connu un succès fou, avec des milliers de manifestants fut lancée par 22 associations familiales et chrétiennes.

Parmi ses associations, Alliance Vita, qui milite pour défendre les plus faible a exposée au travers du discours de Caroline Roux, directrice générale adjointe d’Alliance VITA, la position de ceux qui ont assisté à cette manifestation nommée pour l’occasion : “Marchons Enfants !”

Nous reproduisons ci-dessous le discours de Caroline Roux.

Si nous sommes là aujourd’hui, bravant le froid, venant de loin pour certains, ce n’est pas pour défendre un pré carré.

Nous sommes aujourd’hui ici pour défendre les plus fragiles et un monde qui accueille la biodiversité humaine comme une chance.

Cette loi nous concerne tous et impacte fortement les générations à venir : alors que nous prenons conscience des dégâts infligés à la nature et à l’environnement, cette loi vient percuter l’écologie première qui est celle à garantir aux humains.

Les parlementaires discutent de progrès, de maternité, de paternité, de handicap et de vie humaine.

Il est essentiel de distinguer ce qui relève du progrès de ce qui provoque discrimination et injustice.

Est-ce un progrès d’effacer la paternité derrière les techniques de procréation ?

Est-ce un progrès de résumer la place de l’homme à ses gamètes et de le supprimer délibérément de la filiation d’un enfant ?

Est-ce un progrès d’artificialiser la maternité, d’imposer aux femmes des traitements hormonaux, sans raison médicale, pour congeler leurs ovocytes derrière la promesse illusoire d’une maternité par PMA, impossible à garantir plus tard ?

Est-ce un progrès de fermer les yeux sur la fraude à la loi que constitue la marchandisation des corps de femmes étrangères, réduites à être des mères porteuses ?

Est-ce un progrès de « traquer » les anomalies et de supprimer les êtres fragiles plutôt que de les accueillir et de tenter de les guérir ?

Certains veulent interdire que l’on s’exprime.

Ce n’est pas un climat de débat mais bien d’intimidation. C’est inacceptable. Et nous ne nous tairons pas. Car la société progressera si on respecte la paternité et les hommes dans toutes leurs dimensions, la maternité et les femmes dans toutes leurs richesses et la différence en accueillant la vulnérabilité.

La société progressera si chaque être humain est pris en considération et pas sélectionné, ou source de profit. Si les enfants ne sont pas fabriqués en kit, hors sol, sans racine.

Les humains ne sont pas des machines, ni des objets qui se marchandent ou qui se jettent.

Est-ce un progrès enfin d’utiliser l’embryon humain, celui que nous avons tous été, comme un matériau de laboratoire, de le modifier génétiquement, de créer des chimères qui associent ses cellules avec des cellules animales ou encore de fabriquer des gamètes artificiels ?

Est-ce un progrès de ne plus respecter l’intégrité de l’espèce humaine et de s’autoriser des expériences d’apprenti-sorciers ?

Nous demandons que le principe de précaution qui concerne à juste titre l’environnement s’applique aussi prioritairement à l’espèce humaine.

En tant que lanceurs d’alerte, en posant ces questions cruciales, nous sommes des précurseurs.

Précurseurs d’un monde qui saura protéger les êtres humains en même temps que leur environnement.

Ne nous y trompons pas, si nous sommes partis de la Place de la Résistance, ce n’est pas pour revenir en arrière. C’est pour aller de l’avant.

Le gouvernement doit arrêter ce processus qui va à l’encontre de la dignité et des droits humains.

Nous demandons aux parlementaires d’avoir le courage de s’opposer à cette loi qui, en l’état, ne mérite pas de s’appeler bioéthique.

Leur responsabilité est immense, dès maintenant, et pour les générations à venir. Et la nôtre aussi.

Votre présence est une immense chance ainsi que celle de ceux qui nous suivent de loin.

Quoi qu’il arrive, rappelez-vous que nous sommes les acteurs de la société.

Nous ne baisserons pas les bras pour combattre les injustices et les discriminations.

Le progrès, c’est d’insuffler à la bioéthique une écologie qui soit véritablement humaine.

Le cortège s’est élancé à partir de 13h de la place de la Résistance (7e), en bord de Seine, et a rejoint la place de l’Opéra. Près d’une centaine de cars, ainsi qu’une vingtaine de trains ont été affrétés pour rejoindre la capitale, selon les organisateurs. Quelque 1000 volontaires ont été mobilisés.

Il y’avait aussi de nombreux acteurs d ela vie politique, dont des élus comme Caroline Carmantrand, ( LR ) qui explique que « Les gamins viendront nous demander des comptes, comme les jeunes d’aujourd’hui sur l’écologie. » Etaient aussi présents les députées Emmanuelle Ménard (app. RN) et Agnès Thill (ex-LREM), ainsi que les eurodéputés Sébastien Chenu (RN) et François-Xavier Bellamy (LR) ainsi que le sénateur LR Sébastien Meurant.

Mardi le Sénat va se pencher sur le projet de loi Bioéthique tant contesté. Il est prévu en séance publique de mener ce travail sur deux semaines, quant au vote du texte il est prévu pour le 4 février. Deux-cent quatre-vingt amendements ont été déposés.

Lors des travaux en commission spéciale, les sénateurs ont sensiblement modifié le texte. Ils ont notamment supprimé le remboursement de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, autorisé le diagnostic préimplantatoire pour les malformations chromosomiques de l’embryon, ouvert la conservation des ovocytes aux centres lucratifs privés et légalisé la commercialisation des tests génétiques à visée généalogique ! Pour un grand nombre d’associations et d’observateurs ainsi que des milieux de réflexion ce texte ressort du Sénat bien pire qu’il n’y était entré.

