o Khagendra Thapa Magar était jusqu’à présent l’homme le plus petit du monde, il mesurait 68 cm et 8mm, il avait 27 ans et était népalais. Il a succombé à une infection pulmonaire le 17 janvier 2020.

www.radinrue.com le XIX - I - MMXX, 12h59, par : Axelle Haldonney

• Khagendra Thapa Magar était considéré comme l’être humain le plus petit du monde qui pouvait se déplacer par lui-même c’est à dire de manière autonome.

L’information sur le décès à 27 ans, des suites d’une pneumonie a été transmise à la presse par le frère de Khagendra, Mahesh Thapa Magar. Hospitalisé pour des soucis pulmonaires à plusieurs reprises dernièrement, son frère a ajouté que dernièrement Khagendra Thapa Magar rencontrait des problèmes cardiaques.

Khagendra vivait dans le district de Baglung, il fut reconnu comme l’être humain le plus petit au monde et qui peut se déplacer de manière autonome. Il mesurait 67 centimètres dépassaient par 8 millimètres. Dans les faits un philipin est encore plus petit que lui, Junrey Balawing (59,93 cm),mais il n’est pas autonome car il ne peut se déplacer sans assistance, et ne peut d’ailleurs pas se tenir debout seul.

Craig Glenday, rédacteur en chef du Livre des Records du Guinness a fait part de sa tristesse ; soulignant que le sourire de Khagendra faisait fondre le cœur de chacun qui le rencontrait.

Khagendra Thapa Magar voyageait énormément et dans de très nombreux pays du monde entier, il animait des conférences "sur la motivation". Il se passionnait dans la guitare et en jouait régulièrement, il avait également beaucoup d’appétence pour les motocycles et pratiquait couramment la conduite de motocyclettes.

En règle générale Khagendra se refusait d’être empêché dans quoi que ce soit comme désir ou nécessité de la vie en raison de sa petite taille.

Après le décès de Khagendra Thapa Magar, son succèsseur dans le domaine de ce record de taille est désormais le Colombien Edward Hernandez,qui mesure 70,21 cm. Il est né le 10 mai 1986, il vit à Bogota.

