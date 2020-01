ALORS que l’opposition polonaise est largement critiqué par les polonais, en raison de sa manière d’exporter à l’étranger les problèmes souverains de la Pologne, le gouvernement du pays ne lâche rien face aux corruptions des juges et à l’organisation ancestrale de la Justice polonaise héritée de la dictature communiste. L’opinion rendu sur la réforme de la Justice en Pologne par la Commission de Venise éloigne encore plus le peuple polonais de la dictature orchestrée par l’UE.

www.radinrue.com le XVII - I - MMXX, 15h08, Varsovie, par : Séverine Malooghy,

NON, la Pologne ne veut pas quitter l’Union Européenne, mais elle veut une profonde réfonte de ce molosse qui agace tant d’européens (LIRE ICI).

Alors que la Justice et les juges en Pologne se sont installés en véritable castes, et qu’ils usent et abusent d’influences de lobbys et de politiciens opposés à ceux qui tentent de trouver une autre voie que le cosmopolitisme, qu’ils sont pour un grand nombre d’entre-eux les héritiers des systèmes pourris du communisme totalitaire le gouvernement polonais a décidé de passer un coup de balai qui semble nécessaire pour mettre en œuvre une Justice où la dignité de l’homme n’est pas établie en fonction de ses opinions politiques , sociétales ou religieuse. En cela le partit au pouvoir (PiS) — Droit et Justice - a mis en œuvre une profonde réforme de la Justice.

Répondant des plus bas sondages, et sachant qu’ils n’obtiendront rien des polonais qui dans une majorité écrasante sont contre eux, les opposants au gouvernement font sortir les débats politique internes de la Pologne pour les lancer, à coup de mensonge et de fausse vérités dans l’arène de l’Union Européenne. Cette dernière s’en fait à cœur joie, détestant la Pologne et jouissant d’ailleurs par la même occasion d’une totale méconnaissance de ce qui s’y passe et des réalités polonaises.

Il semble donc, que l’ultra-libérale Union Européenne gangrenée par ailleurs par l’idéologie gauchiste et anti-catholique se soit fait l’écho des opposants au PiS en interférant dans les domaines propres et réservés à la Nation Polonaise se targuant par la même du droit de juger si la République de Pologne et un Etat de Droit ou non.

Hier, jeudi la Commission de Venise a donc émit une opinion sur les réformes en cours de la Justice en Pologne. N’importe quel connaisseurs de la Pologne, journaliste indépendant ( oubliez donc toutes les infos en provenance des fackneewseurs de type Radio France ou RFI ) se doutait de l’opinion... celle-ci fut décidé bien en amont de la venue des représentants de la commission de Venise en Pologne pour rencontrer les differnets acteurs des réformes à venir.

La Commission de Venise a donc fait état de son opinion. Dans celle-ci elle a déclaré qu’elle "conclut que les amendements aux lois sur le système judiciaire adoptés par la Chambre basse du Parlement polonais (Sejm) de Pologne le 20 décembre 2019 et en cours d’examen par le Sénat pourraient compromettre davantage l’indépendance de la justice." chose intéressante elle ajoute :« La Commission de Venise a préparé cet Avis urgent à la demande du président du Sénat polonais, faisant en sorte qu’il soit prêt avant la fin de la session du Sénat (15-17 janvier 2020), lors de laquelle ces amendements doivent être examinés. » Or le Président du Sénat n’a aucun droit constitutionnel de représenter l’Etat Polonais devant des organismes internationaux, de plus, ce dernier Mr. Grodzki, ancien docteur, fait état de nombreuses accusations en Pologne de prises de dessous de table de la part de patients malades lorsqu’il exerçait en hôpital, membre du PO (Partit Citoyen), de Droite ultra cosmopolite dont est issue Donald Tusk, le grand "ami" de l’UE, il a sans doute sût faire fonctionner ses réseaux.

Toujours est-il que cet Avis, préparé sous procédure d’urgence (!), sera présenté pour approbation à la Commission de Venise lors de sa prochaine session plénière, prévue à Venise les 20 et 21 mars 2020.

Le texte réformateur est actuellement débattu au Sénat Polonais.

L’Eurodéputé polonais Krzysztof Sobolewski se fait l’écho de la majorité de ses concitoyens : " On peut en déduire qu’il s’agit d’un attentat à la souveraineté et l’indépendance de notre pays, car on arrive vers des tentatives illégales — selon nous — d’ingérences dans les processus législatifs polonais".

Un pays qui a connût l’occupation des nazis allemand puis celle des bolchéviques russes sait ce qu’est une dictature, et nous, nous percevons très bien que cette ingérence fait le don d’un acte de raison à ceux qui ne peuvent voir que dans les institutions européennes de l’UE qu’une manipulation dictatoriale envers un seul et unique schémas d pensée.

Ce type de prise de position ridicule que prend la commission de Venise et l’Union Européenne ne renforce qu’une chose, la détestation dont elle fait l’objet de la plupart des derniers penseurs et observateurs en Europe. En réalité l’UE mène une véritable guerre contre la Pologne, car celle-ci reste souveraine ( chose abjecte pour Bruxelles), anti-avortement et catholique, tant de raisons pour que l’Union Européenne la haïsse !

L’ingérence flagrante de la Commission de Venise, de l’Union Européenne et du Parlement Européen dans les processus législatif polonais sont de fait une atteinte à l’Etat de Droit que l’UE utilise à tort et à travers des convenances de sa propre propagande. Malheureusement de nombreux journalistes qui ne connaissent de la Pologne que des dépêches d’agences se sont vite targués d’être les hérauts stupides d’une UE qui les utilisent en bons fantassins de sa propagande.

Le plus drôle dans cette triste tragédie médiatico-politicienne venue et créée par l’opposition polonaise et leurs partenaires idéologiques de l’Union Européenne, c’est qu’à leur d’aujourd’hui les réformes que mène le PiS en Pologne sur le plan de la Justice sont identiques ou très similaires à celles qui sont déjà en vigueur dans de nombreux pays de l’UE dont la France ! Mais qui a lu vraiment le texte proposé à la loi par le gouvernement polonais ? Qui ? Vous ? Les journalistes français qui hurlent au scandale et à l’atteinte de l’Etat de Droit en Pologne ? Lesquels ? Le texte n’a aucune différence sur la base de l’Etat de Droit d’avec les textes en vigueur en Allemagne ou en France !

radinrue.com