Comme annoncé hier sur nos pages, le précédant PM russe, Dimitri Medvedev a démissionné hier mercredi 15 janvier 2020, emmenant dans son départ tout le gouvernement russe. Le jour même Poutine proposait le poste de Premier Ministre à Michustin.

Tôt ce jeudi, le Premier Ministre arrivant s’est présenté devant les diverses fractions parlementaires. Il a annoncé des changements marqués dans la structure et la composition du futur gouvernement, toutefois il n’est pas rentré dans les détails.

Michaïl Michustin est né le 3 mars 1966 à Moscou. Ingénieur en Système il quitta en 1989, diplômé, l’Université Technologique National de Moscou. Il possède un Doctorat d’Economie et à défendu un mémoire en 2003 sur les mécanismes administratifs des impôts en Russie.

Dans les années 1992-1996, époque de la perestroïka de Gorbatchev, Michaïl Michustin il travailla dans un groupe de développement des ordinateurs en Russie, un cercle créés par des scientifiques et ingénieurs en informatique internationaux. Le cercle ainsi constitué semble être à l’origine de l’arrivée sur le marché russe des marques informatiques telles que Intel, IBM, Apple et Hewlett-Packard. Michaïl Michustin fut aussi un relais et un soutien aux businessmans du monde entier dans leurs relations avec les personnels de l’administration russe.

Il a débuté son travail dans l’administration en 1998, rapidement il prit des "gallons" et se retrouva comme sous-directeur de l’Institution des impôts et lorsque l’organisme fut transformé en 1999 en Ministère, il fut vice-ministre jusqu’en 2004. Le ressort des impôts russe lui doit une des plus modernes et plus technologiques structures d’Etat en Russie.

Depuis mars 2004, le nouveau Premier Ministre dirigeait les services d’impôts en mettant notamment en place une technologie d’enregistrement des possessions et des immeubles et propriétés de Russie. En 2006, il est nommé à la tête de l’Agence Nationale des Zones économiques spéciales.

Entre 2008 et 2010 il se lança quelques temps dans les affaires, il dirigea alors une firme d’investissement : UFG. Il continuait en outre à étudier et gagner des diplômes toujours dans le domaines des impôts.

Il revînt dans l’administration en 2010, en tant que tête du FNS. Il a numérisé tous les systèmes d’impôts en un clin d’œil, il mis en place de puissantes bases de données et les relia avec d’autres administrations, le FNS reste un des organisme d’Etat en Russie qui jouit d’une modernité et avance technologique incontestable. Toutefois la transparence avec laquelle Michustin mit tout cela en œuvre demeure assez tabou ou du moins peu présente.

Michustin n’est pas un "animal" politique, il demeure un haut fonctionnaire, et sa nomination ressemble à celle, en 2004, de Michaïl Fradek, qui lui aussi fut issu de l’administration. Pour Poutine, qui entame une réforme importante de la Constitution en Russie, un tel homme, qui ne jouit pas d’ambition narcissique et personnelle est plutôt un choix qui lui permettra de pousser ses pions sans entraves. De plus l’homme est au dessus, ou au dehors des divers groupes et cercles de réflexions politiques qui prendront, nul ne le conteste, des positions face aux prochaines réformes constitutionnelles. Poutine veut quelqu’un de neutre à la tête du gouvernement, afin d’agir seul et comme il le souhaite.

Enfin, Michustin joue au hockey, il est marié et papa de trois enfants.

