le XVI - I - MMXX, 23h18, avec Agence Fides, photo Agence SNN.

L’Eglise a déjà fait cette expérience de persécution au cours des années 1980. Malgré cela, nous ne cessons ni notre action ni notre mission (consistant à NDT) évangéliser et à être aux cotés du peuple. Depuis avril 2018, lorsque le peuple est sorti (dans les rues NDT) pour manifester contre la réforme de la prévoyance sociale et a été brutalement réprimé avec violence par la dictature, l’Eglise catholique s’est mise, une fois encore, du coté des plus faibles”.

Les déclarations de Mgr Aviles sont contenues dans une vidéo partagée avec Fides et diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il indique qu’une plainte a officiellement été déposée par l’Eglise à propos de ces faits, qui a également été reprise dans les moyens de communication. La vidéo contient un entretien accordé au quotidien La Prenza du Nicaragua, dans lequel le Vicaire général de l’Archidiocèse décrit la situation de l’Eglise. “Grâce à Dieu, l’Eglie réflète ce que vit la société, ce que vit le peuple. Nous n’avons aucun pouvoir, ni militaire, ni politique, permettant d’affronter et de lutter contre une répression gratuite seulement pour être aux cotés du peuple ou pour dénoncer les requêtes de justice du peuple”.

Mgr Aviles conclut en demandant aux membres de la police de mettre un terme à la persécution à l’encontre de l’Eglise et de ses fidèles. « Nous ne pouvons vivre dans un environnement de répression. Il faut vivre dans un esprit chrétien, dans la paix et l’harmonie ».

La situation au Nicaragua est toujours caractérisée par une tension continuelle. Les tentatives du gouvernement visant à présenter à la presse internationale un pays tranquille et serein est inutile lors que les responsables sociaux et paysans sont persécutés, menacés voire tués. Les entrepreneurs ne soutiennent plus la politique économique du gouvernement, ce qui a des conséquences négatives immédiates sur le marché international. Il est interdit à la presse internationale d’informer sur les faits quotidiens. Les partis d’opposition se trouvent privés d’instruments politiques à l’approche des prochaines élections.

Toutefois, les témoignages des jeunes dans de nombreuses villes du pays, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, confirment qu’un Nicaragua libre et uni non seulement est possible mais sera fruit de toute contribution, même minime, selon les propos de S.Exc. Mgr Rolando Alvarez, Evêque de Matagalpa, « le peuple donne actuellement des leçons d’unité. Il le fait dans la vie quotidienne, en visant les grands idéaux de manière à construire un nouveau Nicaragua, une grande nation parce que la véritable unité est faite par le peuple ».

