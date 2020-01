www.radinrue.com. XV - I - MMXX, 17h52, photo : Kerknet-redactie

Le site belge de l’Eglise Catholique en flamand, “Kerknet-redactie”, a annoncé la triste nouvelle.

« Jeff », comme il était surnommé, a travaillé comme missionnaire en Afrique du Sud pendant plus d’un demi-siècle, détaille le site de l’Église en Flandre. Ordonné prêtre en 1963 et missionnaire en Afrique du Sud depuis 1965, cet oblat de Marie Immaculée avait traversé plusieurs décennies d’une histoire mouvementée pour ce pays qui n’est sorti du régime d’Apartheid que dans les années 1990. Il parlait à la fois l’afrikaans, qui est plutôt la langue de la communauté blanche d’ascendance hollandaise, et le tswana, une langue bantoue locale, parlée par la communauté noire. Il a été retrouvé assassiné dimanche 12 janvier, dans sa maison, dans la petite ville de Bodibe, près de Lichtenbourg, dans le nord-ouest du pays.

L’enquête ne donne pas trop de détails pour le moment

Les circonstances de l’assassinat n’ont pas encore été élucidées. Selon des médias sud-africains, il a probablement été agressé dans sa maison peu après son retour de la fête du dimanche. Un villageois qui avait rendez-vous avec le père Hollanders l’a trouvé lundi matin. Son corps ne portait aucune trace visible de blessure. Après une vague de cambriolages dans le village, lui-même avait pris des mesures de sécurité, témoigne l’évêque de Klerksdorp, Mgr Victor Phalana, qui lui avait rendu visite en décembre.

« Les coupables devaient savoir qu’il était vulnérable le dimanche après-midi », déclare Mgr Phalana, sur le site de l’Église en Flandre. « Il venait probablement de rentrer de la messe du dimanche. Comme vous devez être dépravé pour attaquer un vieil homme sans défense comme Jeff. Tout le monde sait qu’il n’avait pas d’argent, qu’il était au service d’une communauté frappée par la pauvreté ».

Le corps du père Joseph Hollanders a été transféré à l’église de Bodibe mardi 14 janvier, où un service funèbre a eu lieu. Les obsèques auront lieu le mercredi 22 janvier à 10 heures dans la cathédrale du Christ Rédempteur de Klerksdorp, où il sera également inhumé.

