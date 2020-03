Ce mercredi la Commission Européenne a fait savoir qu’avec l’augmentation et l’expansion du Coronavirus en Union Européenne la Russie se lance dans des informations fausses et une propagande de désinformation. L’UE tente de lutter contre les fausses informations à propos du Covid-19 explique le service de presse de la Commission Européenne.

www.radinrue.com le XVIII -III -MMXX, 17:44, Varsovie par : Migùel Aussoros,

Un document de la Commission Européenne démontre la colère de l’UE face à une campagne de désinformation et de propagande mise en place par Moscou. Cette campagne s’attaque à l’Occident pour éveiller une méfiance entre les gouvernements de l’UE et faire monter la peur parmi les populations, la méfiance et la panique.

PETER STANO (porte-parole) de la Commission Européenne a déclaré ce matin : "Parallèlement à l’augmentation et l’expansion du Coronavirus nous nous sommes rendus compte de l’accumulation de cas de désinformation, de fausses nouvelles et de mensonges. Le Service des Actions Extérieures de l’UE, possède sa propre unité, qui s’occupe d’enquêter sur la désinformation et la propagande issue de l’extérieur de l’UE. Nous avons remarqué que ce types d’information est en augmentation en provenance des pays hors de l’UE dont de la Russie où de corporations russes ou bien qui sont proches du Kremlin."

Le Document de la Commission Européenne précise que la Russie tente de semer une panique dans les populations des pays qui constituent l’Union Européenne en mettant en cause le fonctionnement des sociétés européennes face au Covid-19, tendant au final à dégradé la situation sanitaire des citoyens de l’Union Européenne et plus spécifiquement de ceux qui vivent dans les pays de l’Ouest de l’UE, sans doute moins habitués à la propagande russe.

Le Document de la Commission Européenne, cité entre-autres par Reuters est daté du 16 mars précise que le Kremlin ainsi que ses amis idéologiques cherchent à créer un manque de confiance, une peur et une panique face au Coronavirus dans les pays de l’Ouest de l’UE.

La plupart des messages et pseudos-actualités, couramment nommé "fake-news" se transmet entre les utilisateurs via des messageries souvent accordée avec les Réseaux Sociaux. Ne confondez pas les Informations fausses avec celles qui expriment une opinion, c’est pour cela que Radin rue n’a jamais été un fans des rédactions qui se propulsent en gendarmes de la pensée à l’aide de pseudo spécialistes de la dénonciation du "Fake News". L’idéal est de comprendre que l’information brute est très facilement vérifiable et que si de la désinformation ou du mensonge s’empare de vos lectures la véracité de ces dernières demeurent aisément vérifiable auprès de la presse mondiale. Ne confondez pas les "fake news" avec les articles d’opinion, ces derniers garantissent la liberté de penser et donc d’expression c’est aussi le droit de presse.

Restez toujours vigilent.

