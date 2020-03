www.radinrue.com le XVIII -III - MMXX, 11h00, par ►Elvira Manne

ooo La Grande-Bretagne avait choisit l’idée d’immuniser sa population contre le Covid-19 en brassant ses citoyens sans limite...

Dans le monde le chiffre des 200.000 personnes positives est dépassés. Ont peut dès à présent penser qu’en réalité nous sommes 1 millions sur la planète à être atteint. En effet nombreux sont les Etats qui ne testent pas d’une part toute la population (infaisable ) d’autre part, en France 80% de ceux qui toussent et on de la fièvre. En France cela s’explique par le manque de tests et de masque, car pour tester quelqu’un il faut se protéger !

Le Royaume Unis sur les cas testés en compte donc 1961, et accuse 72 morts. Le Chiffre a fait frémir les britanniques et à fait réagir le Premier Ministre. Peut-être pas assez d’ailleurs, car Boris Johnson et ses conseillers scientifiques réclament d’attendre l’approche du pic de l’épidémie pour confiner la population.

La position de Johnson ne réjouit pas une grande partie du Royaume, et il se trouve confronté, lui et ses conseillers scientifiques (patrons le laboratoires plus que médecins) , à une critique de plus en plus viscérales. Face au Covid-19, il a annoncé ce week-end la tenue d’une conférence de presse quotidienne.

Il a peut-être fini par se rendre compte que devant un virus, son historique image "épinalesque" du gars cool prêt à aller au charbon devenait obsolète. C’est ainsi que devant l’évidence il a déclaré « sans action drastique, le nombre de cas de personnes atteintes par le coronavirus doublera en cinq ou six jours ». Préconisant ’et non obligeant’ à ceux qui ont toux et fièvre de « rester à la maison pendant quatorze jours ».

Le confinement pour Johnson et ses conseillers doit être de 3 mois. Chose qu’il envisage uniquement lors de l’atteinte du "pic". Celui-ci atteindrait la Grande-Bretagne en mai 2020. Les théories de "l’immunité de masse" sont mises en avant par son conseiller en chef, Patrick Vallance, pour lequel « Il n’est pas possible d’éviter que tout le monde attrape le virus. Et ce n’est pas non plus souhaitable, car il faut que la population acquière une certaine immunité ». Sachant que sans cela la GB devra « tout recommencer à chaque vague de l’épidémie ». D’accord. Mais recommencer quoi, lorsqu’on fait comme s’il n’y avait rien ?

C’est donc avec une gravité rare, que Boris Johnson a recommandé aux personnes âgées et aux femmes enceintes de s’isoler pendant trois mois. Dans la foulée mardi matin, le Royaume-Uni a déconseillé à ses ressortissants tout voyage à l’étranger « non essentiel », dans un premier temps pour 30 jours, mettant en avant les limitations « sans précédent » à la circulation imposées dans le monde. Mais... la quasi totalité des pays d’Europe ont fermées leur frontières, à commencer avant tous, par la Pologne, qui pourtant est un des pays de l’UE qui voit le plus grand transit humain entre le Royaume-Uni et la Pologne. De nombreux pays dans le monde se sont désormais isolé, les Britanniques se trouvent donc seuls, non confinés, juste par des conseils gouvernementaux qui à l’heure actuelle demeurent lettre morte.D’après ce rapport rendu public lundi soir, l’épidémie pourrait faire jusqu’à 510.000 morts au Royaume-Uni et y toucher 81 % de la population, dans le cas purement hypothétique où aucune mesure n’aurait été prise. L’Imperial College de Londres a mis ainsi la pression sur Johnson, après la lecture des données italiennes.

Les hôpitaux vont aussi annuler l’ensemble des opérations non urgentes à partir du 15 avril et pour au moins trois mois afin de libérer le maximum de lits.

