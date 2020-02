www.radinrue.com le XXI - II - MMXX, 01:38, avec FIDES

Ont participer à cette réunion 23 Directeurs diocésains des Œuvres pontificales missionnaires ainsi que les membres de la Direction nationale pour un total de 33 personnes. La rencontre ne constitue pas seulement l’accomplissement d’une obligation fixée par les normes statutaires en vue de la présentation des rapports annuels relatifs à chacun des projets et du compte-rendu financier mais est également un moment dédié à la prière, au partage des expériences missionnaires et à l’insertion des prêtres responsables de l’animation missionnaire dans le pays.

Les réunions sont organisées chaque année en un lieu différent pour permettre aux participants de connaitre la réalité de nouveaux Diocèses. Cette année, le Conseil s’est réuni au Centre des Missions africaines de Borzęcin Duży, dans les environs de Varsovie, sur le territoire de cet Archidiocèse.

Les membres du Conseil national, présidé par Mgr Tomasz Atlas, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires, ont résumé l’expérience du Mois missionnaire extraordinaire célébré en octobre dernier à la demande du Pape François, et ont discuté de la préparation du prochain Synode national des Enfants qui aura lieu en 2021 à l’Université Cardinal Stefan Wyszyński. Mgr Atlas a rappelé que l’année 2022 sera riche en anniversaires : le quatrième centenaire de l’institution de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples (1622-2022), le bicentenaire de la fondation de l’Œuvre de la Propagation de la Foi (1822-2022) et le centenaire de la reconnaissance du caractère pontifical aux Œuvres missionnaires. « J’encourage tout un chacun à se sentir encore plus impliqués dans la mission. Je suis plein d’enthousiasme parce que je suis sûr que l’Eglise en Pologne célébrera au mieux ces événements » a conclut Mgr Atlas.

La réunion du Conseil national des Œuvres pontificales missionnaires s’est conclue par une Messe célébrée par S.Em. le Cardinal Kazmierz Nycz, Archevêque de Varsovie. Dans son homélie, le Cardinal a souligné l’importance de l’action des missionnaires polonais et du rôle des Œuvres pontificales missionnaires au travers des Directeurs responsables des missions dans leurs Diocèses respectifs. Se référant à la lecture du jour, tirée de la Lettre de Saint Jacques, qui affirme que « la foi sans les œuvres est morte », le Cardinal a encouragé à ne pas s’arrêter à l’observation et à la conscience de la nécessité de l’action missionnaire mais à appliquer les paroles et à évangéliser, en commençant par soi-même.

