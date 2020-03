Le problème ne touche pas que LA POSTE française, mais la situation en France devient palpable. Les courriers arrivent en retard, les petits et gros colis sont également livrés avec des délais pouvant aller jusqu’à 10 jours, les bureaux de postes sont fermés... Voici un point sur la situation.

LA POSTE se trouve face aux facteurs qui eux, comme la quasi majorité lucide de la population française demeurent dans l’inquiétude et le besoin de mettre en œuvre les précautions les plus strictes face au Covid-19.

Ainsi si vous attendez un courrier, un colis, ne soyez pas en panique s’il tarde a arriver.

Officiellement selon le groupe LA POSTE, , les 17 plateformes de tri colis de Colissimo sont ouvertes. « Et les sites de livraison, plus de 2.300 sur tout le territoire sont ouverts à plus de 99 % », indique la direction, pourtant de nombreux sites demeurent fermés. Par ailleurs les facteurs sont face aussi à une diminution concrète de leurs tournées.

Dans sa communication envers les usagers, LA POSTE écrit : La priorité de La Poste est la protection de la santé des postiers et de ses clients. Elle a donc décidé qu’à partir du 23 mars, une nouvelle organisation serait mise en place pour permettre le maintien des services essentiels, spécialement auprès des plus fragiles : portage de repas aux seniors, portage de médicaments, portage de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants, visites de lien social. Ces prestations seront assurées quotidiennement par des agents dédiés, avec des mesures de précaution.

Concernant la distribution du courrier, de la presse et des colis, de nouvelles mesures ont été prises afin de restreindre le nombre de personnes travaillant hors de leur domicile et limiter au maximum le nombre de personnes présentes simultanément sur un même site de travail.

Les facteurs et les personnels de tri travailleront quatre jours la semaine du 23 au 28 mars, puis trois jours par semaine à partir du lundi 30 mars.

Le facteur ne pourra donc plus passer tous les jours pour distribuer vos courriers, journaux et colis.

Afin de nous aider à répondre aux besoins urgents, nous vous invitons à n’envoyer et à ne commander que des biens qui vous sont strictement nécessaires.

Pour ce qui est de sa branche Chronopost certains des clients devront attendre la fin de l’épidémie : Certaines rues et certains quartiers sont désormais interdits à la livraison par arrêtés préfectoraux. Chronopost n’est donc plus en mesure de livrer ces zones.

Les colis seront conservés à l’agence Chronopost la plus proche en attendant la levée de la directive préfectorale. Au-delà de 14 jours, le colis sera retourné à l’expéditeur. En notant que Le transport de marchandises est conditionné aux directives du gouvernement. Au titre de son activité stratégique pour le maintien de l’activité économique, Chronopost assure la collecte et la livraison de colis sur le territoire et à l’international jusqu’à nouvel ordre.

La seule zone pouvant connaître des restrictions de livraison est la Corse dans le réseau domestique et le cluster de Wuhan en Chine à l’international. La situation peut évoluer à l’international avec les restrictions aériennes imposées par les Etats-Unis. Il faut savoir que Chronopost passe par de multiples entreprises sous-traitantes, les livreurs de ces dernières font valoir leur droit de retrait ne voulant pas exposé leur santé à des dizaines de clients croisés en une seule journée.

Actuellement les jours de fonctionnement des services de La Poste ont diminué : « nous avons dû réfléchir ce week-end (dernier-ndlr) à une organisation plus pérenne pour tenir dans la durée », indique le groupe postal. Impossible, désormais, d’espérer être servi sur le mode du J + 1 : à compter du 30 mars, et jusqu’à nouvel ordre, « la livraison des colis se fera sur la base de 3 jours travaillés consécutifs dans la semaine, du mercredi au vendredi », explique t-on à la direction de l’entreprise.

Da manière mathématique, les agents de la distribution ne travaillant dans les faits que 4 jours au lieu de 7, vos envois quels qu’il soient seront largement retardé, les réception logiquement aussi.

