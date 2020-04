Les parents d’élève y voient un peu plus clair, bien sûr tout n’est pas encore complètement arrêté, mais on sait désormais à quoi va ressembler cette Rentrée des Classes HISTORIQUE du post-Confinement le 11 mai prochain...

► La rentrée des classes ne se fera PAS LE 11 MAI, pas pour les élèves, ce seront les enseignants qui reprendront le 11 mai.

Le 12 mai il est prévu que ce soient les grandes sections de "CP et de CM²" qui fassent leur rentrée. "Nous laisserions des marges de souplesse localement" a déclaré le ministre de l’Education qui a précisé que certaines écoles des zones REP et REP+ (classes de CP et CE1 notamment) ainsi que les classes des zones rurales pourraient ouvrir en priorité, puisque les classes sont déjà dédoublées avec moins de 15 enfants. Voilà donc une possibilité qui reste à être clarifiée.

La rentrée le 12 mai, n’est pas obligatoire. Les parents qui le souhaitent et qui ont les moyens de suivre la scolarité de leur enfant à la maison, ne seront pas obligés de l’envoyer à l’école.

LE 18 MAI est la date retenue pour faire revenir au sein des collèges et lycées les élèves de ces structures. Cela concernerait les 6ème ainsi que les 3ème. Rentreraient aussi les élèves des classes de 1ère et Terminale, ainsi que les ateliers industriels dans les lycées professionnels.

A partir du lundi 25 mai, "l’ensemble des classes pourraient rentrer", précise Jean-Michel Blanquer, mais il faudra néanmoins respecter les mesures de distanciations sociales avec des petits groupes de 15 élèves par classe au maximum.

Dans tous les cas, le Ministre de l’Education Nationale a insisté que le dé-confinement scolaire se fera ÉTAPES PAR ÉTAPES.

Les professeurs auront donc le 11 mai une pré-rentrée, afin d’organiser ce nouveau grand chantier complexe et allongé dans le temps : "Il est évident que le 11 mai, ce ne sera pas une reprise (...) Ce ne peut être que le début d’un processus lent et long. Il y aura sans doute un signal qui sera envoyé, mais si les collectivités ne décident de déconfiner leurs agents que le 11, cela veut déjà dire un décalage d’une semaine pour la reprise des cours", avait expliqué dans Les Echos Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le syndicat de chefs d’établissement.

Cette rentrée du 11 mai 2020, historique et unique NE SERA PAS OBLIGATOIRE. Les parents seront les décideurs finaux quant à l’envoi ou non de leur progéniture en classe à cette date. TOUTEFOIS, ils pourront ainsi garder les enfants à la maison mais "il faudra être en mesure d’assurer l’enseignement à distance", a prévenu le ministre Jean-Michel Blanquer qui a aussi précisé : "Bien entendu, un professeur qui a un problème de santé ne viendra pas. Et si l’on a un parent vulnérable chez soi, on ne vient pas non plus". Il y aura aussi des "marges de manœuvres" locales, afin que certaines régions puissent ne pas rouvrir les écoles.

Jean-Michel Blanquer a indiqué rencontrer à partir de ce mardi les organisations syndicales “pour parler des conditions sanitaires permettant la reprise et définir à partir du 11 mai « par quelles étapes nous passons.”

Donc, la reprise sera totalement progressive, c’est un fait qui « implique forcément qu’on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment », et « il ne pourra pas y avoir de grands groupes » dans les classes, (...) « il est possible qu’il y ait une charge horaire moins importante » pour les élèves, souligne enfin le ministre Blanquer.

Interrogé pour savoir si des masques seraient mis à disposition de tous les élèves et professeurs, il a répondu que c’est « fort possible mais ça fait partie des choses qu’on va décider au cours des deux prochaines semaines ».

Nous reviendrons vers nos lecteurs donc avec les précisions encore attendues en temps et au moment où nous les obtiendrons.

