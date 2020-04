Une nouvelle chaîne vient de paraître sur vos box. Elle est gratuite et ne durera que le temps du Confinement. Elle est le fruit d’une incroyable coopération de France Télévisions, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont, M6, TF1, UGC Images, Chefclub et Brut.

#Alamaison , c’est ainsi que s’appelle la nouvelle chaîne éphémère qui durera tout le temps du Confinement. Elle émettra dans un premier temps entre 07h00 et Minuit, mais elle devrait rapidement émettre non-stop. Son premier jour c’est ce lundi de la semaine sainte. La chaîne diffusera des programmes d’Education, histoire, science, films, la grille devrait convenir à chaque membre de la famille.

#Alamaison est une chaîne gratuite et disponible sur toutes les Box, elle a été mise en place par la collaboration de grands acteurs de la télévision, du son, de l’image et des médias à l’initiative du groupe audiovisuel Mediawan, elle devrait également soutenir les soignants. Le lancement de la nouvelle chaîne s’est fait en partenariat avec Brut, le CNC, France Télévisions, Gaumont, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, M6, Réservoir Prod, Groupe TF1, UGC Images, Chefclub et 2P2L.

#ALaMaison sera diffusée gratuitement dès lundi 6 avril chez les principaux opérateurs telecom (Bouygues Telecom, Canal+, Free, Orange, SFR) ainsi que sur la plateforme OTT Molotov.

Mediawan est un groupe audiovisuel français, créée en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition, dans le but de constituer un groupe de médias via des acquisitions en Europe, dans les secteurs des médias ou du divertissement. Le groupe fut créé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, Matthieu Pigasse.

La chaîne n’aura pas de publicité. Mais elle compte aider les hospitalier. Ainsi, toutes les entreprises qui y collaborent s’engagent à faire un don "à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France et à l’alliance Tous unis contre le virus, avec la Fondation de France, l’APHP et l’Institut Pasteur", indique Pierre-Antoine Capton, cofondateur et président du directoire du groupe Mediawan.

La chaîne puisera notamment dans le catalogue des chaînes thématiques de Mediawan mais sera aussi alimentée par des contenus, longs métrages et documentaires proposés gratuitement par France Télévisions, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont, M6, TF1, UGC Images, Chefclub et Brut.

#ALaMaison propose plusieurs rendez-vous forts pour toute la famille tout au long de la journée :

• Des rendez-vous « la science #ALaMaison » :

o Pour les plus jeunes de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30, avec notamment « L’Esprit Sorcier », « On n’est pas que des Cobayes » ou « Le Mag de la Science » mais aussi les célèbres youtubeurs Dr Nozman ou Dirty Biology, pour transmettre avec pédagogie et humour le goût des sciences ;

o Pour toute la famille de 9h30 à 12h00, de 14h45 à 16h30, de 19h30 à 20h30, de

22h30 à 23h15 avec des grands dossiers sur l’espace, l’environnement etc. ;

• Des rendez-vous « l’histoire #ALaMaison » de 8h30 à 9h30, de 13h à 14h45, de 18h30 à 19h30 et de 23h15 à 01h00, avec notamment « Toute L’Histoire en 6 Minutes », la collection « Les grains de sable de l’Histoire », « Les 101 événements qui ont fait le XXe siècle » ou « Seconde Guerre mondiale : La Guerre Totale », pour revivre les grands moments du XXème siècle ;

• Un rendez-vous « la cuisine #ALaMaison » à l’heure du déjeuner avec notamment Chefclub ;

• Un rendez-vous « les classiques # ALaMaison » à 20h50 pour toute la famille, avec des films patrimoniaux à découvrir ou redécouvrir : « Le Bossu », « Tartuffe », « 1492 Christophe Colomb », « Microcosmos », « Au Revoir Les Enfants » ou encore « Poil de Carotte »…

La chaîne s’enrichira dans les prochains jours d’autres programmes originaux. Ali Baddou proposera notamment des formats courts de philosophie, où il répondra à des questions posées par des enfants. L’humain et l’enfance seront aussi présents sur la grille avec par exemple « Les Secrets de la Mémoire », « La Science des Rêves », « Le Premier Cri », « A La Maternité » ou encore « AdopteMoi »…

La chaîne, éditée et opérée par les équipes du groupe audiovisuel Mediawan, sera alimentée également par des contenus, longs métrages et documentaires proposés gratuitement par France Télévisions, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont, le CNC, M6, le Groupe TF1, UGC Images, Brut, Chefclub et 2P2L. Bouygues Telecom, Canal+, Free, Molotov, Orange et SFR se sont déjà associés au projet en acceptant de diffuser cette nouvelle chaîne.

VOICI COMMENT ACCÉDER A LA CHAÎNE

N° de canal :

• Bouygues Telecom : canal 233

• Canal+ : sur MyCanal

• Free : canal 47

• Molotov

• Orange : canaux 31 et 211

• SFR : canal 239

