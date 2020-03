www.radinrue.com le XI - III - MMXX, 18:16, avec Fides

Le programme avait également prévu l’invitation du Pape François, longtemps à l’avance mais la lettre de bénédiction envoyée par le Saint-Père manifeste l’impossibilité de sa présence physique. Dans la missive, commentée par l’Eveque de Rio Gallegos, le Saint-Père rappelle que « nous sommes en quelque sorte des descendants dans la foi de ces hommes qui, dans le cadre de l’expédition de Magellan, cherchèrent le passage entre les deux océans et qui, dans la baie de San Julian, se rendirent à terre et célébrèrent la première Messe ».

Mgr Cuerva, qui a été nommé Eveque de ce Diocèse il y a seulement un an, en date du 3 janvier 2019, a écrit une Lettre pastorale commentant son expérience et proposant de vivre « la miséricorde sociale ». « Je voudrais utiliser une nouvelle idée : vivre la miséricorde sociale. Nous avons beaucoup entendu parler du concept de justice sociale, un concept qui a été abâtardi et vidé de son contenu par les nombreuses promesses non tenues, En Dieu, il n’existe pas d’action juste qui ne soit également un acte de miséricorde et de pardon et, dans le même temps, il n’existe pas d’action miséricordieuse qui ne soit pas parfaitement juste. Voila pourquoi il est temps de réaliser cette miséricorde sociale, en guérissant les blessures de ceux qui souffrent, en réconfortant avec solidarité et engagement, en surmontant toute indifférence, en faisant appel à notre aide pour les plus pauvres, en brisant les barrières de l’égoïsme et de l’hypocrisie ».

La note envoyée à Fides fait non seulement état du riche programme d’événements prévus à l’occasion de cette célébration mais également des activités avec les jeunes et les groupes paroissiaux. Dans le texte publié sur le site Internet créé pour l’occasion dénommé « 500 ans depuis la première Messe sur le territoire argentin : un fait historique, religieux et culturel », l’Eveque non seulement rappelle les faits historiques mais approfondit la signification qu’avait et continue à avoir pour un chrétien la célébration du Saint Sacrifice de la Messe avec le sens propre de l’Assemblée, communauté de foi et de vie. Il illustre par suite la signification culturelle, afin de démontrer combien notre culture et celle de la communauté argentine de Patagonie en particulier, ont hérité de ces hommes qui portèrent la foi du Vieux continent.

