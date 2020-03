www.radinrue.com le XXVIII -III -MMXX, 15:35,

Pendant cette crise sans précédent, les gouvernements à travers l’Europe intensifient

leurs efforts pour lutter contre la propagation mondiale du coronavirus en adoptant

diverses mesures pour soutenir les systèmes de santé publique, sauvegarder l’économie et d’assurer l’ordre public et la sécurité.

Un certain nombre de ces mesures ont un impact significatif sur le paysage de la criminalité grave et organisée. Les criminels ont rapidement saisi les occasions d’exploiter la crise en adaptant leurs modes de fonctionnement ou en se livrant à de nouvelles activités criminelles. Les facteurs qui provoquent des changements dans la criminalité et le terrorisme comprennent :

* La forte demande pour certains produits, équipements de protection et

produits pharmaceutiques ;

* Diminution de la mobilité et du flux de personnes à travers et à l’intérieur de l’UE ;

* Les citoyens restent à la maison et font de plus en plus du télétravail en s’appuyant sur des solutions numériques ;

* Les restrictions à la vie publique rendront certaines activités criminelles moins visibles et les déplaceront à la maison ou en ligne ;

* Augmentation de l’anxiété et de la peur qui peuvent créer une vulnérabilité à l’exploitation ;

* Diminution de l’offre de certains produits illicites dans l’UE.

S’appuyant sur les informations fournies par les États membres de l’UE et l’

expertise interne , Europol a publié aujourd’hui un rapport de situation analysant les

développements actuels qui se répartissent en quatre principaux domaines de criminalité :

CYBERCRIME

Le nombre de cyberattaques contre des organisations et des individus est

important et devrait augmenter. Les criminels ont utilisé la

crise COVID-19 pour mener des attaques d’ingénierie sociale sur le thème de la pandémie pour distribuer divers packages de logiciels malveillants.

Les cybercriminels sont également susceptibles de chercher à exploiter un nombre croissant de vecteurs d’attaque car un plus grand nombre d’employeurs instituent le télétravail et permettent des connexions aux systèmes de leurs organisations.

Exemple : La République tchèque a signalé une cyberattaque contre l’ hôpital universitaire de Brno qui a forcé l’hôpital à fermer l’ensemble de son réseau informatique, à reporter les interventions chirurgicales urgentes et à réorienter de nouveaux patients en phase aiguë vers un hôpital voisin.

FRAUDE

Les fraudeurs ont très rapidement adapté des schémas de fraude bien connus pour

capitaliser sur les angoisses et les craintes des victimes tout au long de la crise. Il

s’agit notamment de divers types de versions adaptées des systèmes de fraude téléphonique, des escroqueries d’ approvisionnement et des escroqueries de décontamination. Un grand nombre de stratagèmes de fraude nouveaux ou adaptés devraient voir le jour au cours des prochaines semaines et les fraudeurs

tenteront de capitaliser davantage sur les angoisses des citoyens européens.

Exemple : Une enquête soutenue par Europol porte sur le transfert de

6,6 millions d’euros par une entreprise à une entreprise de Singapour afin d’acheter

des gels d’alcool et des masques FFP3 / 2. Les marchandises n’ont jamais été reçues.

CONTREFAÇON ET MARCHANDISES SUBSTANDARDES

La vente de les produits de santé et d’hygiène contrefaits ainsi que les

équipements de protection individuelle et les produits pharmaceutiques contrefaits se sont multipliés depuis le début de la crise. Il existe un risque que les

contrefacteurs utilisent les pénuries dans la fourniture de certains produits pour

proposer de plus en plus d’alternatives contrefaites en ligne et hors ligne.

Exemple : Entre le 3 et le 10 mars 2020, plus de 34 000 masques chirurgicaux contrefaits ont été saisis par les autorités répressives du monde entier dans le cadre de l’opération PANGEA soutenue par Europol.

CRIME BIEN ORGANISÉ

Divers types de stratagèmes impliquant des vols \ ont été adaptés par des criminels pour exploiter la situation actuelle. Cela comprend les escroqueries bien connues impliquant l’usurpation d’identité de représentants des autorités publiques. Les

locaux commerciaux et les installations médicales devraient être de plus en plus ciblés pour les cambriolages organisés.

Malgré l’introduction de nouvelles mesures de quarantaine dans toute l’Europe,

la menace criminelle reste dynamique et des types d’

activités criminelles nouvelles ou adaptées continueront d’émerger pendant la crise et ses suites.

Exemple : Plusieurs États membres de l’UE ont signalé un mode

opératoire similaire pour le vol. Les auteurs ont accès à des maisons privées en

se faire passer pour du personnel médical fournissant du matériel d’information ou des produits d’ hygiène ou effectuant un "test Corona".

La directrice exécutive d’Europol, Catherine De Bolle a ainsi déclaré : « Alors que de nombreuses personnes se sont engagées à lutter contre cette crise et à aider les victimes, il y a aussi des criminels qui ont rapidement saisi les occasions d’exploiter

la crise. Ceci est inacceptable : de telles activités criminelles pendant une

crise de santé publique sont particulièrement menaçantes et peuvent entraîner des risques réels pour des vies humaines . C’est pourquoi il est plus que jamais pertinent de renforcer la lutte contre le crime. Europol et ses partenaires chargés de l’application des lois travaillent en étroite collaboration pour garantir la santé et la sécurité de tous les citoyens ».

Pour sa part la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson , a commanté ainsi ce nouveau rapport : « Je salue ce nouveau rapport d’Europol sur les derniers développements de COVID-19 sur la paysage criminel dans l’UE. L’UE et les États membres intensifient leurs efforts pour assurer la sécurité des personnes : les autorités nationales et les agences de l’UE telles qu’Europol et l’ENISA fournissent des informations précieuses sur la manière dont nous pouvons relever ensemble ce défi. Je suis déterminé à faire en sorte que la Commission fasse tout ce qui est

en son pouvoir pour soutenir l’application de la loi face à cette nouvelle menace. »

