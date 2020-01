www.radinrue.com le XXVII - I - MMXX, (mis en ligne le 28.01.2020 à 01:05), Auszwitz-Birkenau, par : Séverine Malooghy,

Des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement, les rescapés des camps de concentration, des familles de ceux qui périrent dans les camps nazis-allemands, tous étaient là, à Auszwitz-Birkenau, en Pologne pour se rappeler de la barbarie des allemands au service d’Adolf Hitler.

L’hôte de l’événement fut le président polonais Andrzej Duda. Il a souhaité que cette commémoration soit surtout ouverte aux rescapés des camps de l’extermination nazi, et c’est à ceux qui ont survécut au pire des cauchemars qu’il a souhaité donner la parole. Durant plus de trois heures, retransmis en direct par des dizaines de chaînes de télévision dans le monde, c’est une émotion, une mémoire et une vibrante priére qui a ému, fait pleurer, sonner à réflechir au monde contemporain d’aujourd’hui, qui peut-être parfois ne voit pas l’horreur, ne condamne pas l’inhumanité et qui observe de nouveaux génocides modernes, qui se déroule à notre époque dans un silence cinglant.

Les trois heures et demi de commémoration furent bouleversante, ont pourrait écrire des phrases et des phrases, mais à quoi bon ? Ce qui nous semble le plus important c’est que la Mémoire soit vivante, et que nos cœurs, à chacun d’entre-nous se déchire devant chaque acte qui tue l’autre, le frère, le combat de chacun est de ne plus jamais permettre à Caïn d’assassiner Abel.

Nous invitons vraiment nos lecteurs à visionner la vidéo, en entier, de cette commémoration, nous le devons, à tous ceux qui ont laissé leur vie durant cette guerre bestiale et déshumanisé qui a déchiré le monde pour toujours, cette déchirure de 1939-1945 ou l’homme est devenu un non-homme.

