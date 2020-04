Messe "en temps de pandémie" et nouvelle prière pour le Vendredi Saint

La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des sacrements a ajouté une intention à la prière universelle de la liturgie de la Passion, le Vendredi Saint. Elle propose également une messe avec des intentions dédiées à la crise que le monde traverse.

www.radinrue.com le II - IV - MMXX, 10:35

Une messe pour le temps de la pandémie et une nouvelle intention pour la prière universelle lors de la liturgie de la Passion du Seigneur le Vendredi Saint : telles les deux indications que la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des sacrements a données par des décrets spéciaux publiés sur son site web, après leur envoi aux évêques du monde entier.

Le Vendredi Saint, il y aura donc des prières « pour ceux qui ont souffert en temps de pandémie », c’est-à-dire « pour tous ceux qui subissent les conséquences » de la crise actuelle, « afin que Dieu le Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les victimes qui sont mortes ». Il sera demandé à Dieu de regarder avec compassion ceux qui souffrent, de soulager la douleur des malades, de donner de la force à ceux qui les soignent et d’accueillir les morts dans la paix.

En outre, par un décret spécial, le Dicastère - qui a reçu de nombreuses demandes en ce sens - propose la célébration d’une messe « spécifique pour implorer de Dieu la fin de cette pandémie ». La prière de la collecte sera la suivante : « Dieu éternel et tout-puissant, refuge offert en tout danger, tourne avec bonté ton regard vers nous, qui avec foi te supplions dans la tribulation, et concède le repos éternel aux défunts, la consolation à ceux qui pleurent, la santé aux malades, la paix à ceux qui meurent, la force aux opérateurs sanitaires, l’esprit de sagesse aux gouvernants, et le courage de s’approcher de tous avec amour pour glorifier ensemble ton saint nom ».

LIRE AUSSI ->> Célébrations pascales : de nouveaux décrets

rr