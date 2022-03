www.radinrue.com le VI - III - MMXXII, 19:33 avec VN

Pour Mgr Ngumbi, l’annonce du voyage du Pape en RD Congo est une nouvelle de grande joie pour le peuple congolais et particulièrement pour le diocèse de Goma. Cette visite sera un moment de grâce et des bénédictions, a déclaré l’évêque de la capitale du Nord-Kivu, tout en rappelant que l’Est de la RDC est la partie la plus meurtrie à cause de l’insécurité causée notamment par des groupes rebelles ; mais aussi à cause des catastrophes naturelles : la population de cette partie du Congo a fait face à l’éruption du volcan Nyiragongo en mai 2021, avec des conséquences désastreuses. « Nous sommes dans une situation où nous avons besoin d’une parole de consolation, de réconciliation, de paix et de fraternité » a dit Mgr Ngumbi, soulignant que cette visite est un grand moment qui est attendu avec grande espérance.

Un message de fraternité pour reconstruire les relations dans la paix

Depuis plus de deux décennies, les régions Est de la RD Congo font face à l’insécurité. Outre les groupes armés, l’une des causes est la cohabitation difficile des communautés, relève Mgr Ngumbi. Dans ce contexte, l’évêque indique que le peuple de Goma attendrait particulièrement du Saint Père un message d’amour, de consolation et de fraternité. « Qu’on voit que le Saint Père vient parce qu’il a de la compassion pour nous, qu’il connait notre situation ; car c’est un amour de Père qui l’anime. Que sa visite nous aide à nous réconcilier entre nous, afin de travailler ensemble à restaurer la justice sociale, la paix et la charité", souhaite l’évêque de Goma.

Prier pour la visite du Pape en RD Congo

Pour Mgr Ngumbi, la visite du Saint Père ne va pas concerner seulement les chrétiens catholiques, mais tout le peuple congolais ; car, à travers cette visite, « c’est le Seigneur qui vient visiter son peuple et lui donner un message de consolation et de paix ». Pour cela, l’évêque de Goma invite tous les congolais, où qu’ils soient, « à porter cette visite dans la prière pour qu’elle se passe dans les bonnes conditions et que le passage du Pape dans notre pays nous permette de faire un sursaut d’amour, de fraternité et de charité, afin de reconstruire notre pays et de lui redonner foi et espérance ».

La Salle de presse du Saint Siège a annoncé jeudi le prochain voyage apostolique du Pape en République démocratique du Congo, du 2 au 5 juillet, en visitant les villes de Kinshasa et de Goma. Le Saint Père se rendra ensuite au Soudan du Sud du 5 au 7 juillet, et visitera Juba.

rr/VN