La crèche et l’arbre de Noël seront inaugurés Place Saint-Pierre le 11 décembre 2020

« Cette année plus encore que d’ordinaire », explique le communiqué du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican publié ce vendredi, la crèche et le sapin trônant devant la Basilique Saint-Pierre formeront « un signe d’espoir et de confiance pour le monde entier », exprimant « la certitude que Jésus vient parmi son peuple pour le sauver et le consoler ».

En cette période d’incertitude, ils seront aussi les éléments bienvenus d’un rituel immuable. Chaque année, le sapin de Noël et la crèche arrivent en effet d’une région spécifique, connue pour ses forêts ou ses crèches traditionnelles.

Une crèche monumentale en céramique

La crèche de cette édition 2020 provient ainsi de Castelli, village d’un millier d’habitants situé sur les pentes du massif du Gran Sasso, dans la province de Teramo, appartenant à la région montagneuse des Abruzzes, dans le centre de l’Italie. La céramique est une spécialité de ce village depuis le XVIe siècle.

Seuls quelques-uns des 54 santons de céramique de cette crèche monumentale seront exposés sur la Place Saint-Pierre. Ils ont été créés et fabriqués par les élèves et les professeurs de l’Institut d’Art “F.A. Grue”, spécialisé dans la réalisation d’œuvres liées au thème de Noël. On y trouve bien sûr la Sainte Famille, les rois mages, un ange aux ailes déployées, mais aussi un joueur de cornemuse, un autre de flûte de pan, une bergère à la cruche, une fillette et sa poupée. « Les statues ont été réalisées avec des modules annulaires qui, superposés, forment des bustes cylindriques », précise le communiqué qui évoque l’aspect contemporain de ces réalisations, avec des références à des arts plus anciens – sumérien et égyptien par exemple. La première exposition publique de cette représentation de la Nativité a eu lieu à Castelli, sur le parvis de l’église du village en décembre 1965, puis, pour Noël 1970, un crèche fut exposée sur les marchés de Trajan à Rome et, quelques années plus tard, à Jérusalem, à Bethléem et à Tel-Aviv.

Un sapin d’une forêt primitive slovène

Le sapin vient quant à lui des massifs de la Slovénie, plus précisément du sud-est du pays, sur le territoire de la municipalité de Kočevje. Il s’agit de l’une des régions slovènes où la nature est la plus intacte. La forêt y recouvre près de 90% du territoire. L’épicéa s’est largement répandu en Slovénie dans la seconde moitié du 18e siècle et représente actuellement plus de 30% des ressources forestières, étant devenu l’espèce d’arbre la plus importante sur le plan économique.

Cet épicéa – Picea abies – mesure 28 mètres de haut, pour 70 centimètres de diamètre au sol. Il a poussé non loin l’impressionnante forêt vierge de Krokar, forêt primitive encore intacte qui forme l’une des deux réserves forestières slovènes, l’autre étant Snežnik-Ždrocle. Toutes deux figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi les 63 sites d’anciennes hêtraies primitives.

À voir jusqu’au 10 janvier

La traditionnelle cérémonie d’inauguration de la crèche et d’illumination du sapin de Noël auront lieu, en tenant compte des mesures imposées par la pandémie, le vendredi 11 décembre à 16h30 sur la Place Saint-Pierre, en présence du cardinal Giuseppe Bertello et de Mgr Fernando Vérgez Alzaga, respectivement président et secrétaire général du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican. Le même jour, dans la matinée, les délégations de Castelli et de Kočevje seront reçues en audience par le Pape François, pour la présentation officielle des dons. Le sapin et la crèche resteront exposés jusqu’à la fin du temps de Noël, autrement dit jusqu’à la fête du Baptême du Seigneur, le dimanche 10 janvier 2021.

