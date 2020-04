18h, ce Vendredi Saint DIRECT VIDÉO — Office de la Passion présidée par le pape François

www.radinrue.com le X - IV - MMXX, 14h30, DISPONIBLE à 18 H ce vendredi 10 Avril 2020 avec VATICAN MEDIA — KTO tv,

Le Vendredi Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés.

Quelles sont les stations du Chemin de croix ?

Le Chemin de la croix n’est pas un acte de sadomasochisme, il est l’unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu’il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine. C’est le Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui qui le parcourt avec générosité et avec foi, donne espérance et avenir à l’humanité. Il sème l’espoir.

Les 14 stations du Chemin de croix

1e station : Jésus est condamné à mort

2e station : Jésus est chargé de sa croix

3e station : Jésus tombe sous le bois de la croix

4e station : Jésus rencontre sa Mère

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

6e station : Véronique essuie la face de Jésus

7e station : Jésus tombe pour la seconde fois

8e station : Jésus console les filles de Jérusalem

9e station : Jésus tombe pour la 3e fois

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements

11e station : Jésus est attaché à la croix

12e station : Jésus meurt sur la croix

13e station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère

14e station : Jésus est mis dans le sépulcre

(15e station : avec Marie, dans l’espérance de la résurrection)

Traditionnellement les Chemins de croix comptent 14 stations, aujourd’hui, on ajoute parfois une 15ème station, celle du tombeau vide qui relie ainsi, en finale, toutes les stations à la résurrection.

radinrue.com