« Il a vu la dignité des gens faite à l’image et à la ressemblance de Dieu. Ce fut un tournant pour ce qu’il a fait. C’est l’un de nos objectifs : aider les gens à redécouvrir cette approche de base envers les autres, c’est voir en eux le Christ Seigneur et essayer de servir Jésus du mieux que nous pouvons », a déclaré Zehnle à l’AIIC.

Le 9 juillet a marqué le 123e anniversaire de la mort de Tolton. Le pèlerinage d’un mile à Quincy, en Illinois, a commencé à l’extérieur de l’école catholique St. Peter et s’est terminé par une série de prières sur la tombe de Tolton au cimetière catholique St. Peter. Le pèlerinage est destiné à diffuser la connaissance du vénérable Tolton et à prier pour l’avancement de sa cause de canonisation.

Fr. Zehnle a déclaré que la mort de George Floyd avait eu un impact profond sur lui. En réponse, il a prié sur la tombe de Tolton pendant les manifestations. Il a ensuite décidé pour le pèlerinage de cette année de mettre l’accent sur la lutte contre le racisme.

« Dès que cela s’est produit, j’ai su que je devais aller prier sur la tombe du Père Tolton… Nous avons besoin de l’aide du Père Tolton pour celle-ci. [Puis] peut-être une semaine plus tard, j’ai écrit une prière demandant à Dieu de nous aider à vaincre le racisme par l’intercession du Père Tolton », a-t-il dit.

Fr. Zehnle a commencé le pèlerinage il y a quatre ans après son retour de ses études à Rome et son entrée dans la vie paroissiale à Quincy. Son arrivée a coïncidé avec le 130e anniversaire du retour de Tolton de Rome à Quincy, et il a décidé d’accueillir un pèlerinage pour célébrer la vie du saint homme. Alors que les paroissiens appréciaient le pèlerinage, le p. Zehnle a décidé de poursuivre l’événement à l’anniversaire de la mort de Tolton.

"Je pense que quiconque entre en contact avec l’histoire de Tolton, vous n’avez pas à lire beaucoup sur lui avant que soudainement il y ait quelque chose dans sa vie, mais juste vous saisit et vous y amène", a-t-il déclaré.

Environ 30 personnes ont assisté à l’événement pendant les deux premières années, mais au cours de la troisième année, peu de temps après que Tolton a été déclaré vénérable, 150 personnes ont assisté à l’événement. Cette année, 145 personnes ont prié sur la tombe de Tolton.

Fr. Zehnle a déclaré qu’une majorité des participants au pèlerinage ont une dévotion permanente à Tolton. Il a dit que le saint homme a eu un impact profond sur Quincy et qu’on se souvient de lui comme d’une personne dédiée à la dignité humaine. Il a dit que lorsque les paroisses étaient divisées sur des bases ethniques, le prêtre accueillait tous les gens à la messe quelle que soit leur origine ethnique.

« Il n’a jamais reculé du ministère vers les gens, sans aucune considération pour la couleur de leur peau. Il a servi les gens parce qu’il était catholique parce qu’ils venaient vers lui en ayant besoin d’aide et quelle que soit sa forme. C’est une approche honnête de la vie », a-t-il déclaré.

Fr. Tolton est né esclave au Missouri le 1er avril 1854 de parents catholiques, Peter Paul et Martha Jane.

Peter Paul s’est échappé peu de temps après le début de la guerre civile et a rejoint l’armée de l’Union, mourant peu après. Martha Jane s’est ensuite enfuie en Illinois en 1862 avec Augustus et ses frères et sœurs, Charley et Anne.

Auguste se rend à Rome en 1880 pour assister à un séminaire de la Congrégation pour la propagation de la foi. Il a été ordonné prêtre dans l’Archbasilica de Saint-Jean-de-Latran le samedi saint 1886 et a été renvoyé pour servir en Illinois dans le diocèse d’Alton. Il a travaillé dans une paroisse de Quincy, mais a rencontré l’opposition d’un prêtre blanc et, en 1889, a obtenu la permission de transférer à l’archidiocèse de Chicago.

À Chicago, il a fondé une paroisse noire, Saint Monica’s. Il est décédé le 9 juillet 1897 d’un coup de chaleur et d’une insuffisance cardiaque, à l’âge de 43 ans.

L’archidiocèse de Chicago a ouvert la cause de canonisation de Tolton en 2010. En juin 2019, il a été déclaré Vénérable, ce fut la reconnaissance qu’il vivait une vie de vertu héroïque.

