Le porte-parole de la Conférence épiscopale polonaise, le père Paweł Rytel-Andrianik rappelle que le DIMANCHE DES RAMEAUX peut être célébré à la maison

le IV - IV - MMXX, 19h43, par Conférence Épiscopale de Pologne et Justyn Wallône,

Le porte-parole de l’épiscopat polonais a souligné que le dimanche des Rameaux fête l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, que la foule salue avec des branches vertes et des cris de "Hosanna", mais cd Dimanche attire également l’attention sur la Passion du Christ, dont la description faite par l’Évangile est lue pendant la messe.

"Nous ouvrons la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux, avec le Triduum pascal au centre. Je vous invite à faire de nos maisons des maisons de prière spéciales en ce moment. La grande majorité d’entre nous, en raison de restrictions sanitaires, ne peut pas participer aux messes. et services dans les églises et chapelles. En ce jour, cependant, nous pouvons nous joindre à la prière de l’Église dans le monde entier qui commence la Semaine Sainte ", a-t-il souligné.

Le porte-parole de l’épiscopat a ajouté que bien que la liturgie du dimanche des Rameaux tourne autour de la Passion du Seigneur, c’est aussi une annonce de la résurrection, de la victoire sur la mort et d’une nouvelle vie, qui sont symbolisées par les palmiers, les rameaux jeunes et vivants. "C’est une période d’espoir et de réconfort pour nous dans cette situation difficile. Confions tout à Dieu par la prière, il ne nous abandonne jamais ", a-t-il ajouté.

Le père Rytel-Andrianik a encouragé à participer aux émissions du dimanche des Rameaux de la Messe et aux services de retransmissions que de nombreuses paroisses diffusent en ligne. C’est également le cas de très nombreux médias, catholiques bien sur mais aussi profanes. "Nous pouvons préparer des paumes à partir de matériaux que nous avons dans les maisons, cela peut-être aussi être des branches vertes. À 12h00 Je vous invite à vous joindre à la prière de l’"Angélus" avec le pape François à travers des émissions, y compris sur TVP1, Polsat, TV Trwam, Radio Maryja et des prières pour l’arrêt de la pandémie de coronavirus, pour les malades, les morts et leurs familles ", a-t-il dit.

LE père Rytel-Andrianik a également encouragé la publication de photos de rameaux sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Palma. Comme il l’a souligné, des citations de la Sainte Bible peuvent être jointes aux photographies. Grâce à cela, une procession virtuelle avec des rameaux sera créée, à la place de celles qui ont normalement lieu le dimanche des Rameaux dans les églises avec la participation des fidèles.

"En participant à #Palma, nous partagerons l’expérience du dimanche des Rameaux avec les autres et malgré la quarantaine et l’isolement, nous pouvons construire une communauté spirituelle" - a enfin souligné le porte-parole de l’épiscopat polonais.

BP KEP/ Radinrue.com