Le cardinal De Donatis, vicaire général de Rome, positif au coronavirus

Après la manifestation de quelques symptômes suspects, dont l’augmentation de la température, la confirmation est arrivée dans la soirée de lundi : le cardinal Angelo De Donatis a été testé positif au coronavirus. Le vicaire général du Pape pour le diocèse de Rome - comme on peut le lire sur le site officiel - a été soumis à un test au Covid 19 et, une fois le résultat positif enregistré, il a été immédiatement admis à l’hôpital universitaire de la Fondation Agostino Gemelli.

Le cardinal a de la fièvre, mais son état général est actuellement bon et il a commencé une thérapie antivirale, précise le diocèse de Rome. Par précaution, tous ses plus proches collaborateurs ont été mis en isolement. À part avec eux, le vicaire de Rome - nommé par François en 2017 - a eu très peu de rencontres ces derniers jours avec le personnel du palais du Latran et a déclaré n’être jamais allé au Vatican, ne maintenant que des contacts téléphoniques avec le Souverain pontife.

Partager les souffrances de tant de frères

« Je vis moi aussi cette épreuve, je suis serein et confiant - a expliqué le cardinal De Donatis - je me confie au Seigneur et au soutien de la prière de vous tous, chers fidèles de l’Église de Rome ! Je vis ce moment comme une occasion que la Providence me donne de partager les souffrances de tant de frères et sœurs. J’offre ma prière pour eux, pour toute la communauté diocésaine et pour les habitants de la ville de Rome » a t-il précisé.

Tous les soirs depuis le 11 mars, le cardinal De Donatis présidait la messe à 19 heures, depuis le sanctuaire romain du Divin Amour. Une messe retransmise en direct à la télévision italienne.

