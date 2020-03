Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation ; il nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. (2 Co 1,3-4)

www.radinrue.com le XXIX-III-MMXX, 00:30, Déclaration commune du Conseil œcuménique des Églises et des organisations œcuméniques régionales



En tant que représentants des organisations œcuméniques régionales et du Conseil œcuménique des Églises, nous partageons les défis auxquels nos communautés du monde entier sont confrontées en raison du coronavirus, COVID-19.

Nous demandons instamment aux gens du monde entier d’accorder la plus haute priorité à la réponse à cette situation et de contribuer par tous les moyens à nos efforts collectifs pour protéger la vie. C’est le moment de toucher le cœur de chacun, par ce que nous disons, partageons et faisons – et par ce que nous sommes incapables de faire – pour protéger la vie que Dieu a créée par amour.

Au nom de cet amour, il est important et urgent que nous adaptions nos modes de culte et de communion aux besoins de cette période d’infection pandémique, afin d’éviter le risque de devenir des sources de transmission virale plutôt que des moyens de grâce.

Notre foi dans le Dieu de la vie nous oblige à protéger la vie en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de transmettre ce virus. Manifestons l’amour inconditionnel de Dieu par des moyens sûrs et pratiques qui protègent la vie, atténuent la souffrance et font en sorte que les Églises et les services religieux ne deviennent pas des plaques tournantes de la transmission du virus.

L’éloignement physique ne signifie pas l’isolement spirituel. C’est le moment opportun pour les églises du monde entier de revoir leur rôle dans la société en prenant soin des pauvres, des malades, des marginaux et des personnes âgées – tous ceux qui sont le plus exposés aux risques liés au COVID-19 – tout en restant prudents.

De nos jours, dans de nombreuses régions du monde, les gens sont confinés chez eux. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire l’expérience d’une profonde solidarité spirituelle les uns avec les autres, en vertu de notre baptême dans le corps unique du Christ. Nous pouvons prier à la maison. Nous pouvons rendre grâce à Dieu et prier pour la force, la guérison et le courage. Nous pouvons montrer notre amour pour Dieu et pour notre prochain en ne nous réunissant pas en personne pour le culte. De nombreuses congrégations peuvent se rassembler pour un culte en ligne ou par voie numérique. Les pasteurs peuvent également rester en contact avec les fidèles et assurer un service pastoral par téléphone.

La nouvelle pandémie de coronavirus a atteint toutes les régions de notre planète. La peur et la panique, la douleur et la souffrance, le doute et la désinformation sont présents, tant en ce qui concerne le virus que sur notre réponse en tant que chrétiens. Pourtant, en tant que communauté mondiale de foi, nous affirmons que, même au milieu de notre vulnérabilité, nous avons confiance en Dieu, car Dieu est notre espoir.

Au milieu d’histoires de souffrance et de tragédie, il y a aussi des histoires de gentillesse simple et d’amour démesuré, de solidarité et de partage de l’espoir et de la paix de manière innovante et surprenante.

En ce temps de Carême, notre pèlerinage nous emmène à travers le désert des difficultés, des épreuves et des tentations, de la mort à la résurrection, vers une nouvelle vie avec Dieu.

Ce désert est rendu plus hostile et plus effrayant par le COVID-19, mais nous sommes appelés à joindre nos cœurs en solidarité les uns avec les autres, à pleurer avec ceux qui sont en deuil, à partager la paix avec ceux qui sont anxieux, et à restaurer l’espoir par la solidarité dans la foi.

La solidarité humaine s’érode et l’anxiété s’accroît lorsque nous sommes pris de panique et que nous nous concentrons sur les achats et le stockage de produits de première nécessité. Ce faisant, nous ne parvenons pas à être les instruments de la grâce de Dieu en ce temps.

Nous reconnaissons la nécessité d’un leadership responsable de la part de l’État, des communautés et des responsables religieux. Les gouvernements à tous les niveaux doivent garantir l’accès à des informations correctes et opportunes, traiter les conséquences de la perte de moyens de subsistance et d’emploi, en particulier pour assurer l’accès à l’eau potable, aux désinfectants et au savon, à un abri sûr et à des soins compatissants pour les plus vulnérables, même si, on le sait, atteindre ces objectifs reste un défi pour de nombreuses personnes dans le monde. C’est aussi le moment de réfléchir profondément au bien commun, à la bonne gouvernance et aux valeurs éthiques enracinées dans nos traditions.

Au milieu de cette grave crise, nous élevons nos prières pour les dirigeants et les gouvernements du monde entier, en les exhortant à accorder la priorité à ceux qui vivent dans la pauvreté, ainsi qu’aux personnes marginalisées et aux réfugiés qui vivent parmi nous.

En tant que responsables religieux, nous élevons nos voix collectives pour souligner la nécessité d’une plus grande attention aux besoins des sans-abri, des personnes incarcérées, des personnes âgées et de celles qui souffrent déjà d’isolement social. Nous nous souvenons également de ces personnes, en particulier les femmes et les enfants, qui sont victimes d’abus et de violence, qui ne sont pas en sécurité chez elles et qui risquent de subir des abus et des violences supplémentaires à mesure que le stress augmente.

Enfin, continuons à prier pour les personnes infectées par le COVID-19, pour leurs familles, ainsi que pour le personnel médical et les travailleurs de la santé qui risquent leur vie pour nous fournir des traitements et des moyens de prévention. Et prions également pour les responsables de la santé publique qui, nous l’espérons, seront en mesure, avec l’aide de Dieu et notre coopération, de contenir la propagation du virus et de prévenir de graves conséquences sociales, économiques et environnementales.

L’amour de Dieu nous enveloppe tous et le Dieu de la vie est avec chacun de nous, même dans notre souffrance.

26 mars 2020

Pasteur Olav Fykse Tveit, Secrétaire général, Conseil œcuménique des Églises

Mme Souraya Bechealany, Secrétaire générale, Conseil des Églises du Moyen-Orient

Pasteur James Bhagwan, Secrétaire général, Conférence des Églises du Pacifique

M. Mathews George Chunakara, Secrétaire général, Conférence chrétienne d’Asie

M. Gerard Granado, Secrétaire général, Conférence des Églises des Caraïbes

Pasteur Fidon Mwombeki, Secrétaire général, Conférence des Églises de toute l’Afrique

Pasteur Peter Noteboom, Secrétaire général, Conseil canadien des Églises

M. Jørgen Skov Sørensen, Secrétaire général, Conférence des Églises européennes

M. Jim Winkler, Secrétaire général, Conseil national des Églises du Christ aux États-Unis

radinrue.com