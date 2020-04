DIMANCHE DES RAMEAUX — Confinement, comment vivre ce temps d’Eglise à la maison ?

Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur.

C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions. Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.

La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont réunis : après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit évangélique de l’entrée messianique de Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église.

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

VIVRE LA SEMAINE SAINTE EN DIRECT :



Crise sanitaire Covid-19

Cette année, aucune distribution de rameaux ne sera possible pour ne pas provoquer de regroupement. Pour des raisons sanitaires, il ne sera pas possible de laisser de rameaux bénis à disposition dans les églises. Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin de l’épidémie, une bénédiction et distribution de rameaux pourra avoir lieu.

Le jour des Rameaux, les prêtres portent des vêtements liturgiques rouges, couleur de la gloire royale et du sang versé. « Le Christ Jésus s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » écrit saint Paul aux Philippiens (chapitre 2, verset 8). Le rameau vert (buis ou olivier), qui est le signe de l’hommage rendu au Christ entrant triomphalement à Jérusalem, est aussi le signe d’une espérance : le bois de la Croix devient l’arbre de la vie, le bois mort refleurit et la vie triomphe de la mort. Ce rameau, béni le dernier dimanche du Carême, dimanche des Rameaux, est emporté dans chaque maison comme un témoignage de la foi dans le Christ et dans sa victoire le jour de Pâques.

Sur Radio Notre Dame



