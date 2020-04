www.radinrue.com le XXVII - IV - MMXX, 15h50, AP / VN

Le volet ecclésial de la phase 2 du confinement présentée ce dimanche soir a déçu l’épiscopat italien, qui planchait depuis quelques temps sur la manière dont les catholiques du pays pourraient retrouver leurs églises après une longue privation. Le nouveau décret de Giuseppe Conte apporte tout de même un changement important : dès le 4 mai prochain, les funérailles seront à nouveau autorisées, avec des assemblées de 15 personnes maximum, limitées à l’entourage proche du défunt.

« Les évêques italiens ne peuvent accepter de voir l’exercice de la liberté de culte compromis. Il devrait être clair pour tous que l’engagement au service des pauvres, si important dans cette situation d’urgence, découle d’une foi qui doit être nourrie à sa source, en particulier la vie sacramentelle », explique une note de la CEI publiée dans la foulée de l’intervention du président du Conseil.

Après « des semaines de négociations qui ont vu la CEI présenter des lignes directrices et des protocoles permettant d’aborder une phase transitoire en pleine conformité avec toutes les réglementations sanitaires, le décret de la présidence du Conseil des ministres adopté ce soir exclut arbitrairement la possibilité de célébrer la messe avec le peuple, peut-on lire encore. Il est rappelé à la Présidence du Conseil et au Comité technico-scientifique qu’ils ont le devoir de distinguer entre leur responsabilité - donner des indications précises de nature sanitaire - et celle de l’Église, appelée à organiser la vie de la communauté chrétienne, dans le respect des mesures prévues, mais dans la plénitude de leur autonomie ».

Le quotidien Avvenire, dans un article publié ce dimanche, rapporte que Giuseppe Conte a reconnu des « rigidités » au sein du comité technico-scientifique. Ce comité, cité par l’agence ANSA, explique pour sa part que « la participation des fidèles aux services religieux implique, à l’heure actuelle, des problèmes critiques inéliminables qui incluent le déplacement d’un nombre important de personnes et un contact étroit pendant l’Eucharistie ». Selon les experts, à partir du 4 mai et « pour les trois semaines suivantes », « l’impact des réouvertures partielles et de l’assouplissement progressif des mesures actuellement en vigueur sur la dynamique épidémique n’étant pas encore prévisible », il serait « prématuré de prévoir la participation des fidèles aux services religieux ». Un avis, soulignent-ils cependant, qui pourrait être révisé « à partir du 25 mai, dans le sens d’une prévision vers la participation des fidèles aux services religieux, en respectant strictement les mesures de distanciation sociale sur la base des tendances épidémiologiques ».

Une solution à l’étude

Mais la CEI rappelle que la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese avait déclaré au quotidien Avvenire que « de nouvelles mesures étaient à l’étude par le gouvernement pour permettre l’exercice le plus large possible de la liberté de culte ». Des propos encourageants tenus le 23 avril dernier « après une discussion continue et disponible entre le Secrétariat général de la CEI, le ministère de l’Intérieur et la présidence du Conseil elle-même ». Au cours de cet échange, l’Église italienne avait « accepté, avec souffrance et sens des responsabilités, les limites gouvernementales assumées pour faire face à l’urgence sanitaire ». Et elle avait aussi souligné « de manière explicite qu’au moment où les limites supposées pour faire face à la pandémie seraient réduites, l’Église exige de pouvoir reprendre son action pastorale ».

Jusqu’à présent, tout rassemblement liturgique et pastoral est en effet interdit dans la péninsule italienne. Les fidèles peuvent se rendre dans les églises restées ouvertes – en général les paroisses – pour la prière individuelle, et parfois pour recevoir la communion ou se confesser.

L’exaspération des évêques italiens n’est toutefois pas restée sans effets. « La présidence du Conseil, lit-on dans une note du Palais Chigi publiée dans la nuit, prend note de la communication de la CEI et confirme ce qui a déjà été anticipé dans la conférence de presse du Président Conte. Dans les prochains jours déjà, nous allons étudier un protocole qui permettra dès que possible la participation des fidèles aux célébrations liturgiques dans des conditions de sécurité maximale ».

La pandémie de Covid-19 a fait déjà près de 27 000 morts en Italie, le pays le plus durement touché en Europe. Parmi les victimes figurent plus d’une centaine de prêtres.

La situation s’améliore lentement. Si baisse du nombre de morts se confirme - 260 décès en 24 heures annoncés le 26 avril, soit le chiffre le plus bas depuis le 14 mars -, le nombre de personnes positives au coronavirus continue d’augmenter. Plus de 106 000 personnes sont actuellement contaminées.

rr/ VN/