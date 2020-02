www.radinrue.com le XII -II-MMXX ; 18:19 OPM / radinrue.com

La disposition spécifique est contenue dans le décret présidentiel n 1838 du 16 décembre dernier. Les contenus du décret sont devenus publics seulement début février et ont été repris surtout par Agos, journal bilingue publié en arménien et en turc à Istanbul.

Les règles qui restreignent en Turquie la possibilité de porter des habits religieux dans les lieux publics sont un héritage de l’empreinte laïciste imprimées aux institutions par Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier Président de la République de Turquie. Encore maintenant, les consacrés des différentes communautés de foi revêtent généralement des vêtements civils lorsqu’ils sortent des lieux de culte ou des sièges des organismes et institutions religieuses.

Le privilège de pouvoir revêtir même en public des habits religieux est réservé aux seuls chefs des diverses communautés, comme le Patriarche œcuménique et le Patriarche arménien apostolique de Constantinople, ainsi que le grand mufti et le Grand Rabbin de la République de Turquie.

Le Patriarche arménien apostolique de Constantinople, élu le 11 décembre dernier est le 85ème en tire et il a débuté son ministère en envoyant différents signaux de bienveillance obséquieuse en direction des responsables politiques turcs. « Toutes les minorités présentes en Turquie – a-t-il ainsi déclaré dans un entretien publié le 2 janvier dernier par le quotidien nationaliste turc Akşam partagent ce même avis : sous le pouvoir du parti AKP , nous vivons actuellement la période la plus pacifique et la plus heureuse depuis l’époque de la fondation de la République turque ».

rr