www.radinrue.com le VIII - XI - MMXX, 12h01, par : ►J. Maglènne

A WASHINGTON, les soutiens de Joe Biden ont fait sauter les bouchons de Champagne à l’annonce par certains organes de presse de la victoire de leur candidat. Les Démocrates ont ainsi fait éclater leur joie. De semblables scènes eurent lieu à New-York.

Mais les Etats-Unis ne sont pas du tout dans l’euphorie généralisé. Le pays est radicalement coupé en deux, et ceux qui voient dans Donald Trump un sursaut et des solutions attendues et obtenues sont en colère. Ils comptent très prochainement monter à Washington afin de manifester leurs accusations de tricherie qu’ils soutiennent dans les urnes devant le Tribunal Constitutionnel.

C’est dans ce climat délétère que la mission présidentielle de Joe Biden sera pour les quatre prochaines années, s’il devient effectivement Président des USA, d’une grande liste de tâche a faire, et ce dans les domaines des classes sociales et leur différences, les lobbys qui utilisent les minorités pour les transformer en sujet majeur - faussant au passage la juste mesure -, les questions religieuses, éthiques mais aussi raciales sont tout autant de sujets que ce président aura sur son bureau ovale. Joe Biden toutefois contrairement a ce qui fut annoncé à tort, quasiment par propagande, par les médias US et les sondeurs ne fut pas le si puissant vainqueur, au contraire, il est loin aujourd’hui à l’amère surprise de certains d’être un représentant indiscutable de l’ensemble des américains.

