Pour le moment nous assurons et garantissons la nourriture et l’hébergement pour deux mois. De l’argent est également prévu pour ceux qui aident les réfugiés d’Ukraine en ce temps difficile, – a déclaré pour le périodique polonais „Dziennik Gazety Prawnej” le chef du Comité Permanent du conseil des Ministres polonais Łukasz Schreiber.

www.radinrue.com le VII - III - MMXXIII, 10:26, de notre correspondance en Pologne ► J. Maglènne,

• VARSOVIE — POLOGNE — Lorsque l’on demande au Chef du Comité permanent du Conseil de s Ministres polonais, Mr. Schreiber combien de réfugiés de guerre la Pologne pourrait accueillir face à la guerre déclarée par Poutine en Ukraine il répond : „Fuyant la guerre quelques 800.000 personnes ont fuit vers la Pologne — données de samedi 5 mars 2022 — ndlr. et donc nous ”devons être préparés à ce que ce nombre soit bien plus élevé„.

„En prenant en compte que les bandits de Poutine attaquent les écoles, les garderies d’enfants, les bâtiments d’habitations et tirent sur les personnes dans les rues, alors de facto le choix de la fuite peut-être décidé par une grande partie des ukrainiens, principalement des mères et des enfants.” – à t-il déclaré encore.

Les journalistes lui demandant si l’etat systémique aurait pu gérer ce flux, si les polonais n’auraient pas ouverts leurs propres maisons afin d’accueillir les ukrainiens en fuite de la guerre, Łukasz Schreiber a répondu qu’ : „aucun pays dans le monde n’est préparé à accueillir une arrivée massive de réfugiés, comme nous l’avons entendu en 2015. „ Avec 7 millions d’habitants, le Liban avait accueillit 1.5 millions de Syrien, ne nous mentons pas, cela pèse sur la crise dans ce pays ” (...) – „En Pologne, Poursuit-il, un tel nombre de réfugiés n’a pas ouvert de crise, évidemment, car nous sommes préparés de meilleure manière et c’est aussi valable pour l’Etat systémique. ” – puis d’ajouter „Bien sûr l’engagement des polonais , l’ouverture de leurs propres habitats, les collectes alimentaires ainsi que de médicaments , mais aussi l’engagement pour se porter volontaire à la frontière, tout cela signifie énormément.”

Alors que la Pologne a décidé d’octroyer aux Ukrainiens ayant trouvé refuge en Pologne une carte de résident légal et du travail, Łukasz Schreiber souligne que „de nombreux éléments, et cela concerne aussi, la chaîne d’aide sont assurés par les institutions d’Etat, les organisations communales et départementales et au final il sera important de mettre en œuvre un système d’action coordonné pour les mois à venir”.

„Avant tout, nous voulons créer en cette période difficile, pour eux, une seconde maison. Leur octroyer le droit de travail et ce qui va avec – les intégrer dans notre système social, c’est la protection médicale et éducatucative” – ajoute t-il.

radinrue.com