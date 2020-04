Kim Jong-un serait entre la vie et la mort, c’est en tous les cas l’information qu’à lancé aujourd’hui l’agence d’actualités américaine CNN. Toutefois, observant nos informations sur place et des réseaux qui travaillent pour Radin Rue en Corée du Sud le doute quant à la véracité de cette information persiste...

L’information qui déclare que Kim Jong-Un dirigeant de Corée du Nord derait mort, voire entre coma et situation critique laisse dubitatif les renseignements Sud-Coréens. En Corée du Nord le climat est toujours le même et rien ne présage une situation dramatique.

Selon CNN les sercices d’intéligences américains étudient une info tombée en Corée du Sud sur un site d’actualités qui annoncerait le chef suprême de la Corée du Nord comme étant dans le Coma suite à une intervention chirurgicale au niveau du Cœur.

Selon nos propres informations, transmises ce 21 avril à Radinrue.com le leader Nord-Coréen aurait en effet subit une intervention cardiaque aux alentours de la première dizaine du mois d’avril. Il aurait été hospitalisé effectivement mais serait actuellement en convalescence et ne présenterait pas de risques post-opératoires.

Il est vrai que l’absence de Kim Jiong-Un aux festivités le 15 avril, jour du 108e anniversaire de son grand-père, Kim Il-sung (1912-1994), le fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC, nom officiel de la Corée du Nord) a pu surprendre, toutefois s’il a été opéré dans la première dizaine du mois d’avril il ne pouvait pas s’y rendre, car il était en convalescence selon nos sources, de plus, il faut noter que le dirigeant de Corée du Nord a une peur viscérale du Coivid-19 et que dans tous les cas sa présence aurait été largement réfléchie au sein de son pouvoir.

"Nous n’avons rien à confirmer et aucun mouvement particulier n’a été détecté en Corée du Nord", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Maison bleue, la présidence sud-coréenne. L’agence de presse Yonhap a quant à elle cité un haut responsable sud-coréen affirmant, sous couvert de l’anonymat, que les informations selon lesquelles le dirigeant serait gravement malade ne sont "pas vraies". Elle n’a cependant pas expressément démenti que le leader nord-coréen, 36 ans, aurait subi une intervention.

Cette thèse de situation médicale critique du N°1 Nord-coréen est survenu après que le Daily NK, un média Internet sud-coréen spécialisé dans les informations sur la Corée du Nord, a rapporté que Kim avait reçu un traitement médical dans une villa du comté de Hyangsan, près du mont Myohyang, au nord de Pyongyang, suite à une opération cardiovasculaire.

Un haut responsable présidentiel de Sud Corée a déclaré que Kim resterait dans une région provinciale avec ses proches collaborateurs. Le responsable a refusé de préciser la région, disant seulement que ce n’est pas la région du mont Myohyang.

« Aucun signe inhabituel n’a été trouvé qui puisse étayer le prétendu problème de santé », a déclaré le responsable. « Le Parti du travail de Corée du Nord, l’armée, le cabinet ne montrent aucun mouvement spécial. »

La source a également déclaré que Kim semble agir « normalement ».

Une autre source a déclaré que Kim resterait dans la région côtière est de Wonsan, bien qu’il n’ait pas fourni de preuves pour étayer la demande ou d’autres détails.

Du côté de l’agence nationale Nord-Coréenne pas de quoi en parler... ce 21 avril, entres autres dépêches elle signifiait que "le chef suprême Kim Jong Un a envoyé des cadeaux d’anniversaire à Ri Sin Ja, récipiendaire de l’Ordre de Kim Il Sung, héros du travail et ex-conseiller du comité de l’économie rurale de la ville de Pyongyang, et du professeur et Dr Ri Si Hup, chercheur à l’Université de technologie Kim Chaek, lauréat du prix Kim Jong Il, à l’occasion de son 80e anniversaire".

Bref, le monde twitte, la Corée du Nord poursuit sa vie spéciale...

