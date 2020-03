Les élections municipales en France se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Quel est le rôle de l’Église ? Il s’agit de « porter au cœur de la vie sociale les appels de l’Évangile : fraternité, solidarité, respect de la personne dans sa dignité et sa liberté, attention prioritaire à toutes les formes de souffrance, de misère, d’exclusion », comme l’explique Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban.

L’Église reconnaît le pluralisme politique et n’appelle pas à voter pour tel ou tel parti mais elle encourage les chrétiens à placer leurs choix et leurs engagements « sous l’éclairage du Christ ».

Neuf points d’attention émis par la Conférence des évêques de France

1 La Conférence des évêques de France remercie les équipes municipales sortantes pour leur engagement et le service qu’elles ont rendu à la vie commune des citoyens.

2 Les évêques saluent le soin apporté par l’immense majorité des municipalités à l’entretien des églises et autres bâtiments cultuels. Ils apprécient la qualité des relations entre les équipes municipales et les paroisses.

3 Notre société vit dans l’angoisse devant les changements du monde. L’épidémie de Covid-19 ajoute au trouble. Ces élections sont l’occasion de l’expression de notre solidarité qui commence par la solidarité locale. Voter, c’est montrer notre cohésion.

4 Les crises traversées montrent le rôle important des municipalités pour la qualité du climat social en France. L’attention aux besoins de tous que portent les élus locaux atténue bien des tensions, mais leurs moyens sont de plus en plus limités.

5 Repérer ce qui nous rend heureux et ce qui peut soutenir les habitants les plus fragiles, aider à accueillir les nouveaux arrivants, ouvrir les richesses de la culture à ceux qui ont le moins de possibilités d’y accéder, sont des critères de choix en vue des élections municipales.

6 Cimetières juifs et églises catholiques profanés, mosquées taguées, pèlerins agressés…la violence ne remplace pas le dialogue. Face au malaise social les paroisses et mouvements catholiques : lieux de rencontre, d’apaisement et d’initiatives nouvelles.

7 La transition écologique s’impose à tous. Les municipalités ont un rôle majeur et les nouveaux élus devront s’engager encore davantage. Éclairés par l’encyclique Laudato Sí’, les catholiques pourront stimuler leurs concitoyens.

8 « J’appelle chacun à participer aux élections municipales en dépassant ses seuls intérêts personnels. Veillons en particulier aux propositions pour réduire la fracture sociale et convertir la violence latente dans notre société. »

9 « Au nom des évêques de France, j’encourage les candidats. Ils incarnent un appel pour chacun à dépasser ses seuls intérêts, à s’investir pour le bien commun.L’être humain est un être social, qui s’accomplit dans de larges et généreuses relations. »

†Mgr Eric de Moulins-Beaufort

