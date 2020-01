Le président américain, Donald Trump on l’aime ou on ne l’aime pas. Il est dans la contradiction, dans la Défense d’une part des plus faibles, puis deux jours après il fera l’éloge des riches... Il déstabilise en quelques sortes nos sentiments envers lui régulièrement mais une chose est sure il n’a jamais peur de prendre position, et cette fois-ci c’est contre l’avortement que Trump à marqué de manière historique la Marche Pour la Vie — Pro Life March, en y prenant part.

www.radinrue.com le XXV - I - MMXX, 11h01, Washington, par ► Elvira Manne

►

Le Président Trump vient de tendre la main aux Défenseurs de la Vie et opposants, particulièrement américain, opposés à l’avortement.

C’est ainsi que le président US a participé vendredi à Washington au Grand Rassemblement de la Défense des plus faibles et de ceux qui dénoncent l’avortement comme un crime qui s’attaque et tue les enfants avant même qu’ils ne voient la lumière du jour.

“ C’est un grand honneur pour moi d’être le premier président de l’Histoire à participer à la Marche pour la vie !” , a déclarer aux sympathisants de Pro Life rassemblés au « National Mall » de Washington Donald Trump. Il a également fustigés les pro-IVG démocrates et les "extrémistes de gauche".

Alors que dans le passé, Donald Trump avait des positions très ambiguës envers l’avortement, il semblerait que le vent de la Sagesse l’ait éclairé dans ce domaine : L’enfant à naître n’a jamais eu plus grand défenseur à la Maison Blanche , a affirmé M. Trump sous les acclamations.

Pour le moment l’interdiction de l’avortement ne semble pas être d’actualité dans les livres de la législation américaine, mais les restrictions imposées par la loi face aux pratiques de l’IVG demeurent réelle. Ainsi les militant Pour la Vie réussissent à faire fermer, par voie de justice, des cliniques et à réduire les délais légaux qui autorisent l’avortement. D’autres actions pour défendre ainsi les plus faibles sont régulièrement mises en place par les sympathisants et membres des Mouvements Pro Life.

Les Etats-Unis sur le Débat moral de la Vie dans les entrailles de la maman restent divisés : il faut noter toutefois que l’avortement ne bénéficie pas de la majorité de l’opinion favorable contrairement aux thèses que veulent promouvoir les pro-IVG, ainsi une majorité d’américains soutiennent les lois qui freine l’avortement, ils sont 66% pour imposer à celles qui souhaitent pratiquer un avortement un délai de vingt-quatre heures entre la première visite chez le médecin et l’intervention, il faut aussi noter que 57% des citoyens américains sont pour que les mères qui consultent pour mettre fin à la vie de leur bébé assistent à une échographie de leur enfant. Enfin, 49% des américains sont favorables aux lois en vigueur dans certains Etats US qui interdisent l’avortement dès que le battement de cœur est détecté. A savoir au bout de 6 semaines de grossesse.

Radinrue.com