Prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire en France, on connaît les principaux points

www.radinrue.com le II - V - MMXX, 17:16. Par Benjamin Pyrz ;

Voici les nouvelles mesures décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en France.

L’Etat d’urgence Sanitaire est donc prolongé jusqu’au 24 juillet.

Le gouvernement a mis en place un nouvel encadrement législatif, qui reste toutefois sur certains détails à préciser.

MISE EN QUARANTAINE

Ces mesures d’isolement ne concerneront que les personnes qui arrivent de l’Etranger sur le territoire français, qu’elles soient françaises ou étrangères. Cette mesure existe déjà en Pologne depuis le 9 mars (LIRE ICI). Pour les personnes testées positives et déjà sur le territoire, "nous faisons confiance à l’esprit de responsabilité des Français", a indiqué le ministre Olivier Véran. Ces mesures toucheront les personnes arrivant aussi dans un territoire d’Outre-mer" ou en Corse.

Par ailleurs le Ministre de la santé a expliqué le fonctionnement du "traçage" des malades au Coronavirus. Il s’agit de la mise en place de deux fichiers, Sydep et le "Contact Covid" afin d’identifier et de contacter des personnes qui auraient été proche d’un malade, pour éviter la circulation du virus, isoler les personnes touchées et les orienter vers des soins si besoin. La collecte de données se fera chez le médecin, par les ARS et par l’Assurance maladie, le tout sera encadré par les "brigades d’anges gardien" pour utiliser la terminologie d’ Olivier Véran.

De son côté le Ministre de l’Intérieur Monsieur Castaner a préciser qu’à partir du 11 mai la feuille de déplacements dérogatoire sera changée. "Si les conditions sont réunies", la "règle générale redeviendra la liberté de circulation", a déclaré Christophe Castaner. Mais il soutien en même temps qu’il faut toutefois limiter la circulation sur le territoire. Pour cela, des mesures seront prises pour éviter une trop grande circulation, et notamment dans les transports.

Une feuille dérogatoire sera nécessaire pour les déplacements de plus de 100 kms, mais on ne sait pas, à ce stade, comment sera calculé dans les faits cette distance.

Après le 11 mai, les agents des transports en commun voient leur possibilité de verbaliser élargie au Port de masque obligatoire ainsi qu’au respect de la limitation des 100 kms de déplacements.

Bien sur ce texte est amené à évoluer aussi bien au sénat qu’à l’Assemblée Nationale.

radinrue.com