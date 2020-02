www.radinrue.com le XXVII - II - MMXX, 11:08 ; par Séverine Malooghy,

Les autorités de la Préfecture d’Osaka au Japon ont confirmés qu’une femme ayant contractée le coronavirus Covid-19 et qui a été soignée a eu de nouveau la maladie après avoir quitté l’hôpital guérie. C’est la première fois que le Japon se trouve confronté à un tel cas.

La femme en question est une guide touristique travaillant principalement dans des autocars, elle a 40 ans passés. Fin Janvier elle est diagnostiquée positive au Coronavirus. Début février ( le 1er) elle quitte l’hôpital, les médecins la confirme comme soignée. Le 26 février elle est de nouveau hospitalisée suite à des maux de gorge et de sensation d’étouffement au niveau de la cage thoracique. A leurs stupeurs les médecins doivent se rendre à l’évidence, la femme est de nouveau positive au Covid-19.

Monsieur Katsunobu Kato, le ministre de la Santé Japonnais, s’est adressé à l’Assemblée en demandant au gouvernement de bien analyser ce phénomène et de mettre en place un suivit des patients ayant quitté les hôpitaux.

L’habitante d’Osaka est la première personne au Japon a être dans cette situation de récidive, des cas similaires, quoi que relativement rares furent enregistrés précédemment en Chine.

A Osaka, par décret toutes les écoles publiques, de la crèche au collège sont fermés et ce jusqu’au 13 mars prochain. A Tokyo un arrêté national demande que toutes festivités publiques, c’est aussi sportives, soient repoussés d’au moins deux semaines.

Le 27 février à 11h00 le Japon comptabilisait 189 cas de Covid-19 ; 3 morts et 22 guérisons. Ce triste bilan ne tient pas compte des passagers bloqués au Japon dans le paquebot touristique Diamond Princess amarré à Yokohama.

L’affaire du navire de croisière Diamond Princess fait d’ailleurs polémique actuellement au Japon. Le bilan actuel est de 705 cas confirmés, 4 morts et 10 guérisons. Mais, la gestion des personnes ayant quitté le paquebot pose problème. Katsunobu Kato a dû reconnaître hier, mercredi, que des dizaines d’anciens passagers se plaignent de symptômes. Or contrairement à d’autres pays, qui imposèrent une quarantaine supplémentaire aux vacanciers à leur sortie du bateau, le Japon a renvoyés ses ressortissants chez eux, via transports en communs ! Leur préconisant simplement de "porter des masques" et de surveiller leur température. Aujourd’hui, le ministère de la santé japonais se rend à l’évidence : « 45 ont fait état de certains symptômes », a déclaré le ministre (...) « Nous leur avons demandé de consulter un médecin et de passer des tests » pour savoir s’ils n’ont pas contractés le Covid-19.

