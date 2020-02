www.radinrue.com le XXVIII - II - MMXX, 10:46

« Aucun nouveau cas confirmé n’a été rapporté, ni aucun décès confirmé, et ceci pour le 7ème jour consécutif », s’est félicité le Bureau de l’OMS en RDC sur Twitter (@OMSRDCONGO), à partir de données datées du 24 février 2020.

Selon ces mêmes données publiées par l’agence onusienne, l’épidémie de la maladie à virus Ebola est désormais réduite à la seule zone sanitaire de Beni (Nord-Kivu).

« L’épidémie d’Ebola en RDC est désormais réduite à une seule zone sanitaire, Beni », a relevé l’OMS, tout en ajoutant que « l’équipe de l’OMS et ses partenaires sur le terrain restent en alerte et continuent à travailler dur, malgré l’insécurité et de nombreux autres obstacles, pour parvenir à 0 cas ».

Lors d’un précédent, l’OMS avait indiqué que cinq cas confirmés avaient été notifiés au cours de ces 21 derniers jours, tous dans la zone de santé de Beni qui reste « le seul foyer encore actif » du virus.

A noter que l’OMS avait déclaré en juillet la dixième épidémie d’Ebola sur le sol congolais au rang d’urgence sanitaire mondiale, en raison des risques de propagation aux pays voisins (Rwanda, Ouganda).

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 3.444, dont 3.310 confirmés et 134 probables.

Au total, il y a eu 2.264 décès (2.130 confirmés et 134 probables) et 1.167 vainqueurs (personnes guéries, ou survivants).

Par ailleurs, 262 nouvelles personnes ont reçu le vaccin (rVSV-ZEBOV-GP), pour un cumul de près de 300.000 personnes vaccinées depuis août 2018.

rr/OMS