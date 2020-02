LA France se voulait "tranquille", dans "l’attente", mais voilà 6 nouveaux cas sont confirmés du virus Covid-19 et un professeur de l’Oise a succombé à la maladie sans avoir eu aucun contact avec des ressortissants chinois ou italien...

www.radinrue.com le XXVI - II - MMXX, Paris, par : Michelle Malinne,

Selon un recoupement d’informations qui ont mené nos confrères du PARISIEN a découvrir que la personne qui est décédée d’une embolie pulmonaire et qui était atteinte par le COVID-19 était un professeur de l’Oise, on s’est désormais que cet homme était un enseignant et conseiller Municipal de la commune de Vaumoise (OISE). Le professeur avait été testé à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Le « Parisien » rapporte : « Il avait commencé à se sentir mal dès le début des vacances et avait rapidement été hospitalisé », indique Gilles Petitbon. Selon le maire, cet enseignant au collège de Crépy-en-Valois ne rentrait « ni d’Italie ni de Chine ».

L’Oise fait face par ailleurs à un second cas de coronavirus, confirmé ce mercredi matin par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Il s’agit d’un homme de 55 ans, habitant Lacroix-Saint-Ouen. Employé de la base aérienne de Creil, il a d’abord été hospitalisé à l’hôpital de Compiègne avant d’être transféré dans une « situation clinique grave » au centre hospitalier universitaire d’Amiens (Somme).

La situation dans l’Oise devient plus que préoccupante.

Quatre nouvelles personnes atteintes du Covid-19 ont été diagnostiquées en France ce mercredi, qui s’ajoutent aux deux recensées mardi.

A l’heure actuelle la carte de l’épidémie /Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE / recense ainsi les malades, les décès et les guéris dans le monde :

Personnes atteintes : 81 322

Personnes ayant succombés au Covid-19 : 2 770

Personne ayant été guéries : 30 322

Personnes ayant été atteintes ( Non exhaustives - par TOP 20 ) :

78 064 Mainland China

1 261 South Korea

705 Others

401 Italy

178 Japan

139 Iran

93 Singapore

89 Hong Kong

59 US

40 Thailand

33 Bahrain

32 Taiwan

26 Kuwait

22 Australia

22 Malaysia

19 Germany

18 France

16 Vietnam

13 Spain

13 United Arab Emirates

13 UK

POUR LA CORÉE DU NORD -> aucune données disponibles.

