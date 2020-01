www.radinrue.com le XXV - I - MMXX, 01:45, par : Therry Von Fant,

La France vient de battre un record européen... Elle est le premier pays qui accueille le nouveau Coronavirus... Et pourtant tout semblait "être sous contrôle" il y a à peine trois jours à en croire les autorités sanitaires en France.

Le discours a soudainement changé avec désormais deux cas à Paris et un à Bordeaux. Ainsi, en début de soirée hier, vendredi, Agnès Buzyn avait annoncé que deux cas avaient été détectés : l’un à Paris, l’autre à Bordeaux. Le ministère de la Santé indique que les trois patients contaminés en France "ont séjourné en Chine". "Toutes les mesures d’isolement et d’hygiène nécessaires ont été prises", ajout encore le ministère dans son communiqué. Désormais dans la nuit l’hôpital Bichat confirmait le troisième cas.

"Une enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas a immédiatement été mise en œuvre. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont en cours de recensement", indique le ministère.

Comme un fiasco et un cinglant manque de réaction c’est avec une note de curieuse résignation que la ministre Agnès Buzyn a noté qu’il n’était pas possible de contrôler les "multiples voies" pour revenir de Chine : "on voit bien la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n’est en réalité pas possible".

Pourtant en Chine ont n’hésite pas à fermer les Parcs d’attractions, annuler les festivités du Nouvel An, et mettre les gens en quarantaine...

Même face à des décisions qui semblent devenus plus qu’urgentes, le gouvernement français là aussi ne semble pas loin de l’amateurisme...

