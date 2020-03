Touchée par un seul cas, celui d’un polonais rentrant d’Allemagne, actuellement hospitalisé , la Pologne se prépare massivement à affronter l’arrivée sur son territoire du Covid-19. Dès à présent de multiples hôpitaux ont interdit toute visite, les députés sont interdits de voyage, notamment à l’étranger, la Diète est fermée aux visites et désormais tout export de médicaments, de produits et de matériel pour soigner le Coronavirus est interdit pour permettre aux soignants d’intervenir dans le cadre de soins nationaux.

www.radinrue.com le VI - III -MMXX, 10:46, Varsovie, par : Jerys Malle et E. Linat,

◊ LA POLOGNE demeure un grand exportateur de matériel médical et de médicaments en Europe, toutefois dès à présent et conformément à une prise très au sérieux de cette maladie qui ne touche pour le moment qu’un seul polonais ( venu d’Allemagne ) elle a décidé de bloquer l’export de tous les médicaments utilisés pour soigner la grippe, mais aussi le paracétamol et autres molécules anti-fièvre, aiguilles, seringues, matériel de protection, masques, alcool médical modifié, thermomètres, charlotte médicale... Les services gouvernementaux de la santé consignent toute la production et les stocks en Pologne comme l’annonce le vice-ministre de la santé Janusz Cieszyński, cette décision prend effet ce vendredi à 20h00.

De nombreux médicaments polonais, fabriqué par le pays étaient exportés mais également sortit du territoire par la mafia vers l’Allemagne où ils étaient revendu à bas prix. Pour ce type de pratique la loi polonaise avait mis en place des sanctions très dures, et les trafics avaient céssés, désormais sur la base de cette même législation la Pologne a élargit les restrictions sur tous les produits liés à des maladies virales.

Le ministère de la santé explique que les produits nécessaires par prescriptions pour un usage personnel pourront quitter la Pologne mais non plus de manière commerciale.



Chaque fabricant polonais peut vendre ses produits sans restreintes sur le marché interne polonais à précisé le ministre. Pour le gouvernement il s’agit de faire cesser toute spéculation et un risque d’épuisement des stocks.

La Pologne surveille avec attention toutes les personnes qui viennent d’Allemagne, pays qui comptabilise ce vendredi 577 cas dont 16 ont guéris. C’est ainsi qu’un contrôle mené par des divisions de police spécialisés sur l’autoroute de Lwówek Śląski (voïvodie de Dolnyśląsk) a intercepté un véhicule en provenance d’Allemagne au bord duquel circulait un couple composé d’une femme de 21 ans et un homme de 28 ans. La femme présentait une forte fièvre, de la toux et une détresse avérée respiratoire. Le couple a été pris en charge immédiatement vers un hôpital spécialisé de Bolesławiec. Mikołaj Żyłka, Inspecteur Sanitaire général du district de Lwówek Śląski a également fait savoir que les salariés de la station service où le couple s’étaient arrêtés ont également été transporté pour contrôle à l’hôpital. Il s’agit de deux personnes. La station a été courtement fermée, les services ont désinfectés la pompe ainsi que le comptoir de la caisse. La station a pu ouvrir de nouveau lorsque des salariés de remplacements furent arrivés.

Cette histoire serait anecdotique, par exemple en France, mais elle démontre avec quelle véracité la Pologne tente à tout prix de freiner la progression du Covid-19 sur son territoire. Si elle n’a qu’un seul cas avéré actuellement par mesure de précaution elle pratique la politique sanitaire du zéro risque, ainsi pour la seule voïvodie de Dolnyśląsk, comme le rapelle le Président de celle-ci Jarosław Obremski, huit personnes sont hospitalisées avec suspicion de Covid-19n, 87 sont sous quarantaine car ayant séjourné en Allemagne et 260 demeurent sous contrôle épidémiologique.

