La Conférence des évêques de France annonce que quinze évêques iront à la rencontre des agriculteurs et éleveurs présents au salon de l’agriculture, deux jours après son ouverture le 22 février prochain à Paris. L’occasion pour eux de discuter avec eux des difficultés qu’ils rencontrent, depuis maintenant des années.

www.radinrue.com le XVIII - II - MMXX, 14:20, photo : radinrue.com

Le Salon International de l’Agriculture à Paris accueillera le 24 février prochain, 15 évêques de la Conférence des Évêques de France (CEF). Parmi eux, l’évêque de Séez qui a la charge d’accompagnateur de la mission du monde rural de la CEF. Malgré le caractère « qui peut paraître un peu folklorique » du Salon de l’Agriculture, Mgr Jacques Habert souligne que « l’enjeu est en réalité bien plus profond ».

A travers les agriculteurs, ils disent rencontrer « une vision du monde rural ». Dans ce domaine, les enjeux pastoraux sont jugés « immenses ». Mgr Habert en cite plusieurs : « comment imaginer l’occupation du territoire » ; comment lutter « contre les déserts médicaux » ; accompagner la « fragilité de beaucoup » ; valoriser le patrimoine à la fois naturel, historique et culturel, etc.

A l’Ecoute des Agriculteurs

L’évêque de Séez n’oublie pas les questions d’écologie intégrale, dont il a été question lors de leur dernière assemblée plénière et qui seront au centre des choix de société de demain.

La surexploitation des sols et des forêts menace la sécurité alimentaire mondiale

Conscient que l’agriculture représente un monde dans lequel se mélangent « créativité et enthousiasme mais aussi angoisse et désarroi », Mgr Jacques Habert attend beaucoup de ce Salon de l’Agriculture.

Pasteurs en milieu rural, plusieurs évêques se déplaceront à Paris pour prendre le pouls des agriculteurs de leur région comme ceux de Blois, Mgr Jean-Pierre Batut, de Limoges, Mgr Pierre-Antoine Bozo ou encore l’évêque de Valence, Mgr Pierre-Yves Michel.

Au programme de leur visite, ils échangeront avec les agriculteurs de diverses confédérations, ils visiteront les stands de leur diocèse respectif, puis célèbreront la messe dans l’église Saint-Antoine de Padoue, à 600 mètres du salon de l’agriculture, dans le 15ème arrondissement de la capitale.

Une prochaine Assemblée plénière dédiée en partie à l’agriculture

Après avoir donné la parole à des personnes engagées dans la défense de l’écologie intégrale en novembre dernier, la Conférence des évêques de France abordera les problématiques du monde agricole. Chaque évêque est invité à venir accompagné d’une personne « concernée par les problématiques du monde agricole » lors de la prochaine Assemblée plénière de la CEF du 31 mars au 3 avril prochain à Lourdes.

VN/rr