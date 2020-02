Le 24 février,hier, le Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian et le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, se sont rencontrés à la Mission permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour aborder la question, qui sera la plus grande plateforme de formation continue, et la plus innovante, dans le domaine de la santé mondiale.

www.radinrue.com le XXV -II - MMXX, 15:10, avec oms

L’Académie de l’OMS vise à atteindre des millions de personnes dans le monde, offrant un milieu d’apprentissage de haute technologie, constitué d’un pôle à Lyon et d’antennes dans les six Régions de l’OMS. L’Académie offrira des possibilités d’apprentissage aux dirigeants, aux enseignants, aux chercheurs, aux agents de santé, aux membres du personnel de l’OMS et au grand public et proposera des formations de grande qualité, multilingues, à la fois en ligne et en présentiel, et abritera un centre de simulation pour les situations d’urgence sanitaire à la pointe de la technologie.

La discussion qui a eu lieu aujourd’hui fait suite à une Déclaration d’intention signée par Emmanuel Macron, Président de la République française, et le Dr Tedros le 11 juin 2019 et à l’annonce par la France d’une contribution de US $100 millions (€90 millions) à l’OMS pour appuyer la création de l’Académie, qui sera une division interne de l’Organisation.

« La technologie et l’innovation dans le domaine de l’apprentissage créent de nouvelles possibilités enthousiasmantes de progresser plus rapidement vers la santé pour tous dans tous les pays », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « L’Académie de l’OMS aidera des millions d’apprenants à avoir un effet maximal sur la santé en se basant sur les meilleures données disponibles, et en mettant à profit les méthodes d’enseignement aux adultes et les technologies de pointe les plus performantes. »

En mettant en avant et en renforçant les innovations numériques et les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie dans le monde entier, l’Académie de l’OMS jouera un rôle important pour que soient atteints les objectifs de développement durable et, d’ici à 2023, l’objectif du triple milliard que s’est fixé l’OMS : un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle ; un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire ; et un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.

Les fonds promis par la France représentent une garantie pour que soit accélérée la création de l’Académie de l’OMS.

Par ce financement, la France confirme son engagement – en tant que partenaire de longue date de l’OMS et acteur clé de la santé mondiale – et le soutien sans faille qu’elle apporte aux ambitions inscrites dans le treizième programme général de travail de l’OMS, pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

rr/OMS